Lyon : cette célèbre chaîne de prêt-à-porter recrute à l'aveugle

Lamarque française Jennyfer organise une session de recrutement à l'aveugle pour plusieurs boutiques en France et à Lyon.

Nom de code : "JOB IS BLIND". C'est ainsi que la chaîne de prêt-à-porter française Jennyfer a baptisé sa nouvelle campagne de recrutement. Le principe : le candidat et le recruteur se rencontrent dans des cabines d'essayage séparées. CV et lettres de motivation ne sont pas demandés. L'objectif est de "recruter de manière plus inclusive."

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : le nombre de demandeurs d'emplois a augmenté de 1,1 % en un an

Le rendez-vous est donné au centre commercial Westfield La Part-Dieu le 22 mai prochain. Pour s'inscrire, les candidats peuvent se rendre sur les comptes TikTok et Instagram de la marque ou sur le site "Être Étudiant". Les différents magasins recherchent des CDD, des alternances et des jobs étudiants.