L'OL en quête pour l'Europe face à Clermont

Ce dimanche 12 mai, l'Olympique Lyonnais affrontera Clermont-Ferrand. La victoire est obligatoire pour espérer une place en Europe.

Ce dimanche 12 mai à 21 heures, les joueurs de l'Olympique Lyonnais affronteront Clermont-Ferrand en Ligue 1. Si une place dans le top 5 n'est plus envisageable, les 6ème et 7ème sont encore accessibles et avec elles un billet pour l'Europe.

Les Lyonnais sont au coude à coude avec Marseille, Lens et Rennes. La victoire est obligatoire pour rester dans la course à l'Europe. Attention tout de même aux menaces de suspensions qui planent sur l'effectif lyonnais avant la finale de Coupe de France contre le PSG.

Au match aller, les gones s'étaient inclinés deux buts à un au Groupama Stadium. À présent, les Clermontois sont à deux doigts de la relégation avec plus de 20 points de retard sur les hommes de Pierre Sage.