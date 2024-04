Le chômage a augmenté en Auvergne-Rhône-Alpes. (Photo by Denis CHARLET / AFP)

Le nombre de demandeurs d'emplois a augmenté de 1,1 % en un an dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité s'établit à 318 530 en Auvergne-Rhône-Alpes au premier trimestre 2024, en progression de 1,5 % sur un an.

Le nombre de demandeurs d'emploi toute catégories confondues s'établit quant à lui à 596 000 au premier trimestre 2024 et a augmenté de 0,1 % sur le trimestre et de 1,1 % sur un an.

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits dans l'ensemble des catégories depuis un an ou plus augmente quant à lui de 0,4 % tandis que celui des inscrits depuis moins d'un an recule de 0,1 %.