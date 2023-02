Lyon : visitez les toits de la basilique de Fourvière de nuit

La Fondation Fourvière organise des visites nocturnes de la basilique Fourvière à Lyon.

1 h 15, 345 marches avec à la clé, une vue imprenable sur Lyon, le tout de nuit. Du 2 février au 11 mars, la fondation Fourvière propose des visites de la basilique à la nuit tombée.

Une vue spectaculaire

La visite débutera par la découverte de lieux cachés et méconnus de la basilique de Fourvière. La grande tribune, le cabinet de architectes, la charpente et enfin le grand carillon et ses 23 cloches.

Les visiteurs seront ensuite emmenés sur la terrasse Saint-Michel au sommet de la tour de l'observatoire. Ils pourront profiter ici d'une vue spectaculaire et féerique.

25 € par personne

Pour poursuivre la soirée sur la colline, La Fondation Fourvière vous propose en plus de la visite, un repas au restaurant "La Salle à Manger" situé sur l'esplanade. Comptez tout de même 25 € par personne uniquement pour la visite, et 25 € supplémentaires pour la visite et le restaurant.

Pour profiter de cette expérience, rendez-vous devant la basilique du jeudi au samedi à 18 h, 18 h 15 et 18 h 30. A noter que des visites spéciales Saint-Valentin seront organisées le 14 février.

La billetterie est sur le site de la Fondation Fourvière.