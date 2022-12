Lyon : 3 TGV sur 5 circuleront pour Noël en Auvergne-Rhône-Alpes

Comme cela était pressenti, le trafic SNCF sera particulièrement perturbé par la grève des contrôleurs pour Noël. À Lyon et sur l’axe Sud-Est, seulement 3 TGV sur 5 rouleront.

Les effets de la grève des contrôleurs SNCF devraient se renforcer samedi 24 et dimanche 25 décembre comme cela était pressenti. À Lyon, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus généralement sur l’axe Sud-Est, seulement 3 TGV sur 5 circuleront au moment des fêtes de Noël. En début de semaine, la SNCF avait déjà annoncé que seulement 2 TGV sur 3 circuleraient à la veille du week-end de Noël, le vendredi 23 décembre.

Remboursement à "200%"

Les voyageurs dont les trains ont été supprimés seront intégralement remboursés et recevront un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet, a annoncé mercredi la SNCF, même si le billet a été échangé contre un autre. "Cette compensation sera accessible via un formulaire" et est accordée en plus du remboursement du billet à 100%, à toute personne dont le train TGV Inoui, Ouigo ou Intercité prévu entre le 23 et le 26 décembre a été annulé, a précisé la SNCF.

Depuis le mois de novembre, les contrôleurs et la direction de la SNCF peinent à trouver un commun accord. Lundi 19 décembre, le syndicat SUD-Rail des contrôleurs avait annoncé maintenir le préavis de grève des contrôleurs pour que la direction de SNCF Voyageurs augmente les salaires des cheminots et entérine une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction de contrôleur. L'intersyndical a fait savoir qu'elle laissait la possibilité à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement lancé par le collectif. Le week-end du jour de l'An pourrait être également dans le viseur des aiguilleurs.