Grève SNCF : 2 TGV sur 3 circuleront la veille de Noël en Auvergne-Rhône-Alpes

Le trafic SNCF sera perturbé pour le week-end de Noël. Seulement deux TGV sur trois circuleront dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis plusieurs jours, l'incertitude planait sur l'état du trafic ferroviaire pour le week-end de Noël. Le verdict est finalement tombé ce mardi 20 décembre. Ce vendredi 23 décembre seuls deux TGV sur trois devraient circuler sur l'axe Méditerranée, qui transite du Luxembourg à Perpignan, en passant par Dijon, Lyon et Avignon. Les voyageurs recevront une alerte si leur train est supprimé.

Dans les autres régions françaises, des perturbations sont également attendues. Deux TGV sur trois circuleront vendredi sur l'axe Atlantique (Paris à Bordeaux), un train sur deux dans le Nord (Paris-Lille) et trois Ouigo sur quatre devraient rouler. Les informations sur les trains réservés entre le samedi 24 et dimanche 25 n'ont pas encore été communiquées à ce jour.

200 000 voyageurs sans train

La nouvelle risque de faire grincer les dents, puisque sur les quelque 800 000 voyageurs qui avaient réservé un billet de train ce week-end, environ 200 000 ne devraient pas pouvoir voyager, précise BFMTV.

Depuis le mois de novembre, les contrôleurs et la direction de la SNCF peinent à trouver un commun accord. Lundi 19 décembre, le syndicat SUD-Rail des contrôleurs avait annoncé maintenir le préavis de grève des contrôleurs pour que la direction de SNCF Voyageurs augmente les salaires des cheminots et entérine une plus grande reconnaissance des spécificités de la fonction de contrôleur. L'intersyndical a fait savoir qu'elle laissait la possibilité à chaque contrôleur de se joindre ou non au mouvement lancé par le collectif. Le week-end du jour de l'An pourrait être également dans le viseur des aiguilleurs.