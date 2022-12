Grève SNCF : un "TGV spécial enfants" pour Noël en Auvergne-Rhône-Alpes

Après l'annonce d'une grève des contrôleurs, le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a annoncé la mise en place d'un train "spécial enfants" pour ce week-end de Noël, en Auvergne-Rhône-Alpes.

Voilà une annonce qui devrait ravir les familles. Le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a indiqué mercredi au micro de BFMTV qu'un TGV "spécial enfants" allait être affrété pour ce week-end de Noël. Le train "spécial enfants" circulera du nord au sud de la France ce samedi, en passant par Lyon, afin d'assurer un service minimum pour les enfants qui voyagent seuls via le dispositif "Enfants et compagnie". Le TGV mis en place transportera "au moins 450 enfants" a souligné ce responsable de la compagnie ferroviaire.

2 TGV sur 3 en Auvergne-Rhône-Alpes

Suite au mouvement de grève annoncé le 19 décembre dernier par les syndicats des contrôleurs, SUD-Rail et la CGT des cheminots, la SNCF avait prévenu que deux TGV sur trois circuleraient ce vendredi, à la veille du week-end de Noël. Seuls deux TGV sur trois rouleront ainsi en Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'axe Méditerranée. Pour l’heure la direction n’a pas encore donné le détail des annulations pour samedi 24 et dimanche 25 décembre, mais la compagnie a déjà énoncé que la situation devrait être plus dégradée que vendredi. Une mauvaise nouvelle donc pour les 200 000 voyageurs qui voient leur train annulé, alors que 800 000 voyageurs avaient réservé des billets de train ce week-end.

En compensation, la SNCF a annoncé ce mercredi matin qu'un remboursement à hauteur de 200 % serait proposé aux"voyageurs qui ne circuleront pas et dont le train sera annulé".

