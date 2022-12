L’incendie mortel de Vaulx-en-Velin a laissé 38 personnes sans domicile au cœur de l’hiver, leur immeuble ayant entièrement été évacué. La Métropole de Lyon a lancé un appel aux Grands Lyonnais pour l'aider à les reloger.

Près d’une semaine après l’incendie mortel qui a fait 10 victimes le 16 décembre au Mas du Taureau, à Vaulx-en-Velin, les familles qui ont survécu se retrouvent sans logement. Leur immeuble du chemin des Barques ayant entièrement été évacué, les 38 familles rescapées, soit 100 personnes, ont été provisoirement abritées dans l’internat d’un lycée de Villeurbanne, mais une autre solution d’hébergement est recherchée par les collectivités en prévision de la fin des vacances scolaires.

#MétropoleSolidaire 🫂 La Métropole de #Lyon lance un appel à la solidarité pour aider les 38 familles victimes de l'#incendie de #VaulxenVelin à se reloger. Propriétaires et bailleurs sociaux peuvent mettre à disposition leurs logements. Plus d'infos👉https://t.co/smrkGXCR8D pic.twitter.com/avNe8XNjet — Métropole de Lyon (@grandlyon) December 21, 2022

En plus du travail mené avec les bailleurs sociaux pour "trouver une solution rapide pour chacun d’entre eux", dans un contexte où il "est déjà de plus en plus difficile de se loger sur le territoire de la métropole de Lyon", la collectivité fait appel à la solidarité des Grands Lyonnais. Si vous êtes "propriétaire d’un logement libre ou bientôt disponible" et que vous pouvez proposer votre bien à louer à l’une des familles sinistrées, vous pouvez contacter les services métropolitains au 04.26.83.97.82 ou par mail à emha@grandlyon.com.

