Pierre Lonobile, une figure de la restauration lyonnaise, s’est éteint

Chef de la pizzeria Casa Nobile, une enseigne bien connue des Lyonnais en Presqu’île, Pierre Lonobile s’est éteint mardi 20 décembre pendant son service.

Âgé de 56 ans, Pierre Lonobile s’est éteint en plein service mardi 20 décembre. Patron de la pizzeria Casa Nobile, un établissement devenu un incontournable à Lyon pour les amoureux de l’Italie, le Sicilien de Serradifarcu, petite ville de la province de Caltanissetta, séduisait les palais de part sa cuisine et son goût du produit. Tant auprès des clients, en atteste la longue queue qui se dessinait chaque jour devant son restaurant de la place de l’Hôpital (Lyon 2e), que de ses pairs.

C’est bien avec ce restaurant qu’il s’est taillé un nom à Lyon à partir de 2014, même s’il avait racheté avec son frère le Café des Jacobins dès 1999. L’année de l’ouverture de la Casa Nobile, son établissement "sicilien" et non "italien", cela lui était cher, il nous confiait "Je ne comprends pas. Les gens semblent surpris... Mais c'est simple, ce qu'on fait ! Ce sont des recettes familiales. C'est ce qu'on fait dans les familles siciliennes…"

Lire aussi :

À Lyon, la Casa Nobile : ci andiamo !

La critique culinaire

Nobile Mare, le restaurant sicilien de poissons de Lyon

La critique culinaire

Le top 5 des glaciers lyonnais

La critique culinaire

Un savoir faire et un homme reconnu

Une humilité qui semble avoir fait l’unanimité, même auprès de la classe politique lyonnaise. "Triste nouvelle pour Lyon", écrit ainsi sur Twitter Gauthier Chapuis, l’adjoint à l’alimentation de la Ville de Lyon. "Pierre Lonobile aura construit une offre du goût très appréciée. Cela se voit tous les jours en presqu’île", poursuit Valentin Lungenstrass, un autre adjoint du maire Grégory Doucet, qui lui aussi salue la mémoire d'un chef "Reconnu par toutes et tous pour son talent dans la Capitale de la gastronomie".

Pierre Lonobile, chef de la pizzeria emblématique "Casa Nobile" sur la Presqu'île de Lyon, est décédé ce jour. Reconnu par toutes et tous pour son talent dans la Capitale de la gastronomie, j'adresse mes sincères condoléances et mon soutien à sa famille et à ses proches. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) December 21, 2022

Depuis la création de la Casa Nobile, le Sicilien, qui n’arrêtait pas du matin au soir, et sa famille avait créé un petit empire à Lyon en ouvrant Forno Nobile, dans le quartier Grolée, Gelateria Nobile où il vendait de succulentes brioches siciliennes à la glace à quelques mètres de la Casa Nobile, ou encore Nobile, une petite sandwicherie, et plus récemment Nobile Mare, spécialisé dans les plats de la mer. De la cuisine sicilienne pour tous, appréciée de tous les Lyonnais.