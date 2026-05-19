La Lyonnaise Melchie Dumornay désignée meilleure joueuse de l'année

Melchie Dumornay, milieu de terrain de l'OL Lyonnes, a été désigné meilleure joueuse de l'année de Premier Ligue féminine lundi soir à Paris.

La milieu offensive de l'OL Lyonnes Melchie Dumornay a été désignée meilleure joueuse de la saison de Première Ligue féminine par la Ligue féminine de football professionnel (LFFP), lundi à Paris.

Déjà sacrée, une semaine plus tôt, meilleure joueuse du championnat par ses pairs lors des Trophées UNFP, l'Haïtienne devance deux joueuses du Paris SG: la capitaine et internationale française Sakina Karchaoui et l'actuelle meilleure buteuse du championnat, la Néerlandaise Romée Leuchter (18 buts inscrits).

Le PSG boycotte la cérémonie

Les deux Parisiennes n’étaient pas présentes lundi lors de la cérémonie, le PSG ayant décidé de boycotter la soirée fâché contre la LFFP de s’être vu retirer neuf points au classement en sanction d'un problème de licence de sa joueuse canadienne Florianne Jourde.

En pleine préparation de la finale de la Ligue des champions qu'elles disputeront samedi face au FC Barcelone à Oslo, Melchie Dumornay et ses coéquipières de Lyon n'étaient pas non plus à Paris lundi, mais la joueuse était en duplex depuis Lyon.

Encore décisive avec un doublé en début de seconde période lors de la demi-finale de play-off remportée 8-0 par Lyon samedi face à Nantes, Melchie Dumornay succède à l'attaquante du Paris FC Clara Matéo, qu'elle retrouvera le 29 mai en finale du championnat de France au Groupama Stadium, l'antre des Lyonnaises.

Objectif quadruplé pour les Lyonnaises

Entretemps, les Lyonnaises partiront donc à la conquête d'un neuvième sacre européen face au FC Barcelone des vedettes Aitana Bonmati et Alexia Putellas. Elles visent un ambitieux quadruplé en remportant la C1, le championnat de France, ainsi que les deux Coupes nationales, qu'elles ont d'ores et déjà remportées à chaque fois contre le Paris SG.

Chez les gardiennes de but, la portière du Paris FC Mylène Chavas, également sacrée lors des trophées UNFP, détrône la Chilienne de Lyon Christiane Endler et ses cinq titres (2019, 2021, 2022, 2023, 2025). Le titre de meilleur entraîneur de la saison revient au Nantais Nicolas Chabot, qui a réussi un petit exploit en qualifiant Nantes, promu il y a deux saisons en Première Ligue, pour les demi-finales de play-off du championnat en terminant à la 4e place de la phase régulière.

Sur le terrain de Lyon, les Nantaises ont résisté aux Lyonnes, terminant la première période à 0-0, avant d'exploser lors du deuxième acte et d'encaisser 8 buts. Enfin la Montpelliéraine Justine Rouquet, 19 ans, est désignée révélation de la saison, succédant ainsi à la Parisienne Tara Elimbi Gilbert.