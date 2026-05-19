Lyon : La Médiane, un nouveau tiers-lieu féministe pour "créer du lien" entre associations et citoyens

Installé au 255 rue de Créqui, dans le 3e arrondissement, La Médiane est un nouveau tiers-lieu féministe, le premier site à Lyon permettant de regrouper des espaces de travail, l’accueil d’ateliers et de proposer diverses activités autour de l’égalité.

À l’angle de la rue Villeroy, deux mains jaunes trônent sur la façade de l'immeuble situé au 255 rue de Créqui. Entre celles-ci, les mots : La Médiane. À l’intérieur de ce bâtiment du 3e arrondissement de Lyon, des touches de violet et de jaune habillent et donnent un aspect chaleureux à ce nouveau tiers-lieu féministe et inclusif, qui ouvre ces portes ce mardi 19 mai.

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"Être un lieu ressource, d’accueil et d’accompagnement"

Un lieu fondé par Fanny Chateau, militante féministe, à l’image de la Cité Audacieuse de Paris. "Cela fait maintenant une dizaine d’années que je travaille exclusivement sur les questions d’égalité, de genre et de lutte contre les discriminations. J’ai aussi un engagement associatif de longue date. J’ai par exemple fondé le collectif Pamplemousse lorsque j’étais à Sciences Po, mais c’est véritablement mon année d’échange au Québec qui m’a fait prendre conscience d’une perspective plus large que le genre", explique la jeune femme. En juillet 2024, Fanny Chateau quitte son dernier emploi avec l’ambition de "créer du lien entre des associations entre des publics", "parce que dans tous les univers professionnels où j'ai travaillé sur ces sujets, on se rend compte que c'est quand même assez sectorisé", ajoute-t-elle.

Tiers-lieu féministe La Médiane à Lyon (CM) Tiers-lieu féministe La Médiane à Lyon (CM)

Avec La Médiane, sa fondatrice souhaite pouvoir répondre en un seul et même endroit aux besoins exprimés par les différents publics et faire face à la recrudescence de la pensée masculiniste et sexiste. Une quinzaine d’associations féministes comme Filactions, Me Too ou encore Femme Ici & Ailleurs ont déjà rejoint Fanny Chateau et la soixantaine de bénévoles. "Les associations exprimaient clairement un manque, c'est pour cela qu’il est devenu assez évident qu'elles devaient participer à la gouvernance du projet, pour que ce lieu soit vraiment par et pour elles", complète Fanny Chateau.

Elle ajoute : "L'ambition est vraiment d'offrir un lieu où l’on peut se rencontrer, s'informer et agir sur ces thématiques. Être un lieu ressource, un lieu d'accueil, un lieu d'accompagnement aussi pour les personnes qui sont victimes d’inégalités, de discrimination, de violences. Mais aussi un lieu pour toutes les personnes qui n’étaient pas investies jusqu'à présent et qui auraient besoin d’apprendre, de comprendre." Sur place, plus de 200 m2 ont été entièrement réaménagés en salles de réunion, de repos, mais aussi en café-bar, afin d’accueillir, aussi, différents événements culturels. "Nous voulons faire vivre la vie associative locale et culturelle à travers une programmation où, effectivement, nous allons mettre en avant des artistes ou des personnes qui ne sont pas forcément identifiés, qui sont des personnes minorisées", indique toujours la jeune femme.

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Développer la formation et la sensibilisation en 2027

Le projet semble déjà porter ses fruits. Selon ses mots, la fondatrice de La Médiane a déjà été sollicitée pour accueillir des événements. "C’est très chouette parce que nous voyons pleins d’initiatives qui cherchent à exister en plus de celles organisées par les associations", s’enthousiasme Fanny Chateau. Fort d’un succès qui semble déjà garanti, La Médiane espère, dès 2027, développer sa branche dédiée à la sensibilisation "pour devenir un vrai centre de formation." Mais ses ressources financières restent encore limitées. "On essaye de dépendre au maximum de nos ressources propres parce que l’on sait que les financements extérieurs sont toujours instables et sur lesquels nous disposons de peu de visibilité", justifie-t-elle.

Espace de travail à La Médiane, tiers-lieu féministe à Lyon (CM) Espace de travail à La Médiane, tiers-lieu féministe à Lyon (CM)

La Médiane pourrait toutefois bientôt bénéficier du soutien de la Ville de Lyon. "Le maire nous a toujours soutenus. Notre demande de subvention est en cours", assure Fanny Chateau. Elle conclut : "Du côté de la Métropole de Lyon, comme il n’y a pour le moment pas d’adjoint délégué à l’Égalité, on ne sait pas si nous bénéficierons de son soutien."

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