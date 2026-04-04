Week-end de Pâques : appel à la prudence en montagne en Auvergne-Rhône-Alpes

Les autorités appellent à la vigilance en montagne ce week-end.

En ce week-end de Pâques, les autorités appellent à la vigilance en montagne dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Avec le retour des températures printanières, de nombreux randonneurs, skieurs et alpinistes sont attendus en altitude. Mais les risques restent bien présents. Les récentes chutes de neige, combinées à la hausse des températures, augmentent les risques d’avalanches et de glissades sur neige dure, en particulier en moyenne et haute montagne.

Les autorités insistent notamment sur la prudence hors des pistes balisées, où les conditions peuvent rapidement se dégrader. "Ce week-end et les vacances scolaires ne doivent pas faire oublier la rigueur que demande la montagne", alerte la préfète de la Haute-Savoie.

Plusieurs gestes préconisés

Parmi les recommandations, il est conseillé d’adapter son itinéraire à son niveau, de s’équiper correctement (notamment pour le ski de randonnée avec DVA, pelle et sonde), et de se renseigner sur la météo avant de partir.

Il est également préconisé de prévenir un proche de son parcours, d’éviter de partir seul et de rester vigilant face aux risques en forêt, notamment les arbres fragilisés par les intempéries récentes.

En cas d’accident, les secours rappellent qu’il faut protéger la victime et alerter immédiatement via le 112.

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