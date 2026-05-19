Lyon : un livreur de drogues arrêté après un simple contrôle routier

Un simple contrôle routier dans le Vieux-Lyon a permis aux policiers de mettre la main sur un trentenaire soupçonné d’assurer des livraisons de stupéfiants.

Un banal contrôle pour non-port de la ceinture de sécurité a conduit à une découverte bien plus lourde ce dimanche après-midi dans le 5e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, vers 15 heures, les policiers ont intercepté un automobiliste rue Octavio-Mey. Rapidement, la présence de boîtes contenant une poudre blanche à l’intérieur du véhicule a éveillé leurs soupçons.

La fouille du véhicule a permis de mettre au jour un stock conséquent de stupéfiants : 77 doses de cocaïne prêtes à la revente, mais aussi de l’ecstasy, de la résine et de l’herbe de cannabis. Les forces de l’ordre ont également saisi 270 euros en espèces.

Originaire de Vénissieux, l’homme d’une trentaine d’années aurait multiplié ces derniers temps les déplacements pour livrer de la drogue à domicile dans l’agglomération lyonnaise. Interpellé, il a été placé en garde à vue et doit désormais répondre des faits dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.