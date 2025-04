Un groupe d'individus masqués a interrompu le cours d'un professeur, après qu'il ait soutenu l'interdiction d'une soirée de rupture du jeûne à l'université Lyon 2.

Un enseignant de l'université Lyon 2 a été victime d'un acte d'intimidation par un groupe d'une quinzaine d'individus masqués, mardi 1er avril, aux alentours de 15 heures. Dans une vidéo publiée ce même jour sur le réseau X par l'Union nationale inter-universitaire (UNI), on peut y entendre les individus, dans un amphithéâtre, scandés : "Racistes, sionistes, c’est vous les terroristes !"

Pourquoi ? Il s'était opposé à la rupture du jeune du ramadan au sein de l'université.

D'après l'association universitaire, le professeur aurait été ciblé après s'être "opposé à la rupture du jeûne du ramadan au sein de l'université". Contactée par Lyon Capitale, l'université "dénonce ce type d’agissements inacceptables" et explique : "Ils ont remis en cause des propos tenus publiquement par l'enseignant quelques jours auparavant, concernant une occupation en cours sur l'un des campus de l’université. L’enseignant a été contraint de quitter l’amphithéâtre et de mettre fin à son cours".

Cette soirée de rupture du jeûne, qui devait initialement se dérouler dans l'enceinte de l'université, avait finalement été interdite par l'administration. Vendredi 28 mars, une trentaine d'étudiants avaient alors bloqué le campus de Porte des Alpes pour dénoncer, selon les dires du syndicat Solidaires étudiants Lyon dans un communiqué, un "processus de fascisation" et des "propos islamophobes et racistes".

