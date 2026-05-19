Actualité
Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Incendie criminel dans un immeuble à Lyon : un homme pourrait avoir été visé

  • par LR

    • Un nouveau "paillassonnage" a eu lieu à Lyon dans la nuit de lundi à mardi, dans le 3e arrondissement. Un individu, défavorablement connu de la justice, pourrait avoir été visé.

    Une semaine après l'incendie meurtrier de Décines-Charpieu, un autre drame a peut être été évité de justesse dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères de LyonMag, un incendie criminel s'est déclaré au 10 rue Riboud devant un logement détenu par un individu très défavorablement connu de la justice et des services de police.

    Lire aussi :

    Un nouveau "paillassonnage", nouvelle méthode d'intimidation utilisé par les trafiquants, qui s'est propagé dans les parties communes de l'immeuble, mais qui a été rapidement maitrisé. La porte d'un voisin a été également touché sans qu'aucune victime ne soit à déplorer.

    Une enquête a été ouverte pour savoir si l'homme qui logeait dans ce logement était bien la cible de cet incendie criminel.

    à lire également
    Près de Lyon : ce restaurant festif définitivement fermé après sa liquidation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Près de Lyon : ce restaurant festif définitivement fermé après sa liquidation 09:50
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Incendie criminel dans un immeuble à Lyon : un homme pourrait avoir été visé 09:22
    La folie Swatch vire au chaos à Lyon : nuit blanche, files d’attente… et boutique fermée 09:09
    police Lyon
    Lyon : trois personnes blessées par balles dans le 8e arrondissement 08:49
    Lyon : La Médiane, un nouveau tiers-lieu féministe pour "créer du lien" entre associations et citoyens 08:11
    d'heure en heure
    La Lyonnaise Melchie Dumornay désignée meilleure joueuse de l'année 07:49
    4000 victimes de cybercriminels identifiées à Lyon par Interpol 07:43
    Un mardi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 21 degrés attendus 07:14
    Alain Barberis, secrétaire départemental d'Alliance Police Nationale dans le Rhône
    Narcotrafic à Lyon : "des zones deviennent incontrôlables" alerte Alain Barberis 07:00
    Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki.
    Le maire de Saint-Fons porte plainte contre l’ancien exécutif municipal 18/05/26
    Métropole de Lyon : la Demeure du Chaos renonce à participer à la Nuit européenne des Musées 18/05/26
    Villeurbanne : l'exposition Meet & Fabrik revient au campus de la Doua pour une 2e édition 18/05/26
    Etienne Guyot, préfet du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes @Guillaume Lamy
    La feuille de route du nouveau préfet du Rhône 18/05/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut