Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un nouveau "paillassonnage" a eu lieu à Lyon dans la nuit de lundi à mardi, dans le 3e arrondissement. Un individu, défavorablement connu de la justice, pourrait avoir été visé.

Une semaine après l'incendie meurtrier de Décines-Charpieu, un autre drame a peut être été évité de justesse dans le 3e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères de LyonMag, un incendie criminel s'est déclaré au 10 rue Riboud devant un logement détenu par un individu très défavorablement connu de la justice et des services de police.

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Un nouveau "paillassonnage", nouvelle méthode d'intimidation utilisé par les trafiquants, qui s'est propagé dans les parties communes de l'immeuble, mais qui a été rapidement maitrisé. La porte d'un voisin a été également touché sans qu'aucune victime ne soit à déplorer.

Une enquête a été ouverte pour savoir si l'homme qui logeait dans ce logement était bien la cible de cet incendie criminel.