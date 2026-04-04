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Les douanes ont intercepté un camion transportant 75 millions d'euros de cocaïne.. @Cour des comptes
Les douanes ont intercepté un camion transportant 75 millions d’euros de cocaïne.. @Cour des comptes

Près de Lyon : ils cachaient plus d’une tonne de cocaïne dans des sacs de terreau, les douanes les ont interceptés

  • par Corentin Lucas
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    • C’est une saisie hors norme, estimée à plus de 75 millions d’euros, qui a été réalisée au péage de Vienne (Isère), au sud de Lyon.

    Le 23 mars dernier, les douaniers ont réalisé l’une des plus grandes saisies de France. Au péage de Vienne (Isère), un camion transportait plus d’une tonne de cocaïne dissimulée sous des sacs de terreau. Il a pu être intercepté par la brigade de surveillance intérieure de Saint-Étienne (Loire).

    Au total, 1 145 kilos de drogue ont été découverts, répartis en 998 pains cachés dans la remorque. Une marchandise estimée à, au moins, 75,5 millions d’euros. La valeur pourrait encore grimper sur le marché.

    Un contrôle qui tourne à la découverte majeure

    Les agents ont été intrigués par ce poids lourd, immatriculé aux Pays-Bas, en provenance de l'Espagne et à destination d'Anvers, en Belgique, notamment en raison de la présence de trois individus à bord, un fait inhabituel.

    Lors du contrôle, les douaniers stéphanois ont d’abord constaté la présence de sacs de terreau. Mais en inspectant plus en détail, ils ont découvert les premiers pains de cocaïne dissimulés au fond de la cargaison. L’opération, qui a nécessité plusieurs heures, a permis de saisir l’ensemble de la drogue.

    Lire aussi : 7 tonnes de stupéfiants saisies par les douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2025

    Trois hommes placés en garde à vue

    À bord du camion, deux chauffeurs, possédant des papiers belges, et un troisième homme, présenté comme un guetteur, ont été interpellés. Les trois individus ont été placés en garde à vue par l’antenne lyonnaise de l’Office anti-stupéfiants (OFAST), dans le cadre d’une enquête pilotée par la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon. Ils y sont restés pendant 96 heures. L’un des chauffeurs était d’ailleurs recherché par les autorités turques pour des faits liés au trafic de stupéfiants.

    Cette opération s’inscrit parmi les plus grosses saisies réalisées sur les routes françaises. À titre de comparaison, une prise de 1,5 tonne de cocaïne avait été effectuée en septembre 2025 à Tours (Indre-et-Loire).

    Dans un communiqué, le ministre chargé de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, a salué "le professionnalisme des services douaniers" dans la lutte contre les trafics de stupéfiants.

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