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L’établissement The Riviera à Collonges-au-Mont-d’Or fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps

Près de Lyon : ce restaurant festif définitivement fermé après sa liquidation

  • par LR

    • À Collonges-au-Mont-d’Or, l’établissement The Riviera, anciennement La Bastide, a été placé en liquidation judiciaire. Une fermeture brutale qui intervient après plusieurs mois de tensions sociales et financières.

    Clap de fin pour The Riviera. L’ancien restaurant La Bastide, installé à Collonges-au-Mont-d’Or, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Lyon le 12 mai dernier, révèlent nos confrères de Lyon Décideurs. Repris fin 2024 par l’entrepreneur viennois Christophe Gerbaud, l’établissement n’aura finalement vécu que quelques mois sous sa nouvelle identité.

    Ce lieu en bord de Saône avait connu plusieurs vies : d’abord Comme en Provence, puis La Bastide après son rachat par le groupe Les Gastronomistes de Fabien Chalard et Julien Géliot en 2018. En avril 2025, il avait rouvert sous le nom de The Riviera, avec l’ambition de mêler restauration et ambiance festive à proximité du restaurant Paul Bocuse.

    Mais l’aventure a rapidement été marquée par des difficultés. L’été dernier, l’établissement avait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative pour nuisances sonores. Début 2026, la situation s’est aggravée : les salariés affirment ne plus avoir été payés pendant quatre mois et avoir été dispensés d’activité. Une procédure a été engagée devant les prud’hommes par la dizaine d’employés.

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