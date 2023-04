Au lendemain de la condamnation du maire de Thizy-les-Bourgs, Martin Sotton, à six mois de prison avec sursis les élus d’opposition ont déposé leur démission.

Les secousses de la condamnation du maire de Thizy-les-Bourgs commencent à se faire ressentir. Au lendemain de la décision de justice rendue par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, les élus d’opposition ont annoncé, dans un communiqué transmis au Progrès, démissionner de leur fonction de manière "collective".

Par ailleurs, Anne Reymbaut, Mohamed Hadjab, Bénédicte Chirol et Jean-Michel Michelot demandent à Martin Sotton, condamné à six mois de prison avec sursis et à la privation de ses droits civiques et familiaux pendant un an, d’avoir la "décence" de ne pas faire appel jugement du tribunal.

Le flou sur un éventuel appel du maire

Pour mémoire, lundi 24 avril l’élu de 34 ans a été reconnu coupable de "provocation directe de mineurs de 15 ans et de plus de 15 ans à la consommation excessive d’alcool" et "complicité de conduite d’un véhicule sans permis". Il était accusé d’avoir organisé des soirées alcoolisées avec des mineurs d'un foyer pour enfants de Saint-Jean-la-Bussière, avant de laisser le volant de son véhicule à l’un des jeunes pour qu’ils puissent rentrer chez eux. Des faits qu’il avait reconnu l’élu avait reconnu les faits.

Devant la procureure, Martin Sotton a confié avoir "manqué de discernement" suite à sa consommation d’alcool avant d’ajouter "mon comportement n’était pas adapté". À compter de sa condamnation, l’élu de cette commune du Rhône de 6 000habitants dispose de dix jours pour faire appel, mais pour l’heure il ne s’est pas encore exprimé à ce sujet.