Soirée avec des mineurs : le maire de Thizy-les-Bourgs écope de prison avec sursis

Suspecté d’avoir organisé des soirées alcoolisées avec des mineurs d'un foyer pour enfants, Martin Sotton le maire de Thizy-les-Bourgs a été condamné à six mois de prison avec sursis.

Plus d’un an après son placement en garde à vue au mois de mars 2022, le maire de Thizy-les-Bourgs, Martin Sotton, était de retour devant la justice ce lundi 24 avril. Il a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône à une peine de six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans, rapportent nos confrères de BFM Lyon.

Privé de ses droits civiques pour un an

Pour mémoire, l’élu de 34 ans était poursuivi pour "provocation directe de mineurs de 15 ans et de plus de 15 ans à la consommation excessive d’alcool" et "complicité de conduite d’un véhicule sans permis". Accusé d’avoir organisé des soirées alcoolisées avec des mineurs d'un foyer pour enfants de Saint-Jean-la-Bussière, avant de laisser le volant de son véhicule à l’un des jeunes pour qu’ils puissent rentrer chez eux, l’élu avait reconnu les faits. Il a également écopé d'une obligation de soin.

Martin Sautton a également interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter au foyer en question. Il est privé de ses droits civiques pendant un an.