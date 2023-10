Les nouvelles stations du métro B inaugurées ce matin à Lyon 

Ce vendredi 20 octobre, la Métropole de Lyon et le Sytral ont inauguré les deux nouvelles stations du métro B. Elles ouvriront leurs portes aux voyageurs dès 15h35.

L’attente est enfin terminée. Ce matin, la Métropole de Lyon et le Sytral ont inauguré les deux stations qui prolongent désormais la ligne de métro B. Le rendez-vous était donné sur la place Anatole France à Oullins où se situe la bouche de métro Gare d’Oullins. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, Fabienne Buccio, préfète du Rhône, ainsi que la maire d’Oullins, Clotilde Pouzergue, et la maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet, étaient présents pour l’occasion.

Bruno Bernard, Fabienne Buccio, Clotilde Pouzergue et Marylène Millet réunis pour l'inauguration des nouvelles stations du métro B. Photo CM

Un projet important

Après avoir coupé le ruban, comme le veut la tradition, les élus sont longuement revenus sur les détails du projet. L’idée du prolongement de la ligne du métro B naît il y a, à une semaine près, dix ans. Le vrai "marqueur opérationnel" pour le Sytral est l’année 2016, lorsque le projet est reconnu d’utilité publique. Dès 2018, les travaux débutent, pour un coût total de 391 millions d’euros et avec la participation d’une centaine d’entreprises. Le prolongement de la ligne de métro B relie désormais Charpennes à Saint-Genis-Laval Hôpital Sud en douze stations, permettant également de relier les villes de Villeurbanne, Lyon, Oullins et Saint-Genis-Laval.

Inauguration des nouvelles stations du métro B. Photo CM

Ce prolongement, long de 2,4 km, permet désormais aux Saint-Genois de rejoindre Oullins Centre en deux minutes, et la Part-Dieu en quinze minutes. Ce sont environ 24 000 personnes qui sont attendues quotidiennement à la station Oullins Centre et 25 000 sur la station Saint-Genis-Laval Hôpital Sud. "C’est un moment historique pour notre commune de Saint-Genis-Laval, a déclaré Marylène Millet, les habitants de la commune se souviendront du 20 octobre 2023, comme du jour où Saint-Genis-Laval s’est doté d’un projet lumineux", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite été rejointe ensuite par Clotilde Pouzergue, qui confirme cette pensée. "Je suis très fière d’être là ce matin", a-t-elle affirmé.

"C’est un moment historique pour notre commune de Saint-Genis-Laval (...)" Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval

Tous, enfin, ont exprimé leur gratitude pour leurs prédécesseurs à l’origine du projet. "Je leur exprime toute ma reconnaissance, car nous ne sommes que de passage", a exprimé la maire de Saint-Genis-Laval. Et la maire d’Oullins d’ajouter, "Ceux qui inaugurent sont rarement les initiateurs du projet." Bruno Bernard a, par ailleurs, exprimé "une pensée toute particulière pour Gérard Collomb qui ne peut pas être présent avec nous aujourd’hui, mais à qui nous envoyons notre pensée dans sa lutte contre le cancer."

Favoriser la transition écologique

Ces nouvelles stations sur la ligne de métro B permettront de désenclaver le Sud-Ouest lyonnais, comme l’a rappelé Clotilde Pouzergue, mais elles ont aussi un objectif écologique. "Ce projet est en faveur de la transition écologique et de la décarbonisation des transports", a expliqué la Fabienne Buccio.

Pour cette raison, le terminus de la ligne, Saint-Genis-Laval Hôpital Sud, disposera d’un parking relais de près de 500 places spécialement pour les vélos au rez-de-chaussée. 877 places de voiture seront réservées pour les habitants à moins de deux kilomètres du métro. Les niveaux 4, 5 et 6 disposeront, eux, de 453 places de parking, disponibles sur inscription, pour les personnes résidant à plus de deux kilomètres. "Il faut donner la priorité aux transports du quotidien", a conclu la préfète.

Photographies de Marc Riboud exposées à la station Saint-Genis-Laval Hôpital Sud. Photo CM

Les autres projets à l’horizon 2030

"C’est avec joie et bonheur que nous sommes présents aujourd’hui, a commencé Bruno Bernard, mais c’est aussi un moment rare." Ce type de projet est long, mais cela ne décourage pas le président de la Métropole. En effet, lors de son discours, il a notamment évoqué les prochains aménagements prévus pour la métropole. "Nous espérons, d’ici 2030 ou 2031, ouvrir deux stations de tram-métro à Sainte-Foy-lès-Lyon", a expliqué Bruno Bernard. Mais pas seulement. Les lignes de métro A, C et D devraient être aussi rénovées à l’horizon 2035, a-t-il annoncé.

"Nous avons l’habitude de dire baptême pluvieux, baptême heureux. N’en doutons pas, longue vie au métro B", a conclu le président de la Métropole.