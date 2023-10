Hugo Frison succède à Gérard Lecointe à la direction du Théâtre de La Renaissance

Actuellement directeur des Aires, Théâtre de Die et du Diois, Hugo Frison, 36 ans, prendra la direction du Théâtre de La Renaissance en janvier 2024, succédant ainsi à Gérard Lecointe qui part à la retraite.

Diplômé de l’ENSATT et ingénieur de formation, Hugo Frison a collaboré précédemment avec Cathy Bouvard et Guy Walter aux Subsistances à Lyon. Il a ensuite accompagné nombre d’artistes tels que Camille Boitel et Karim Bel Kacem, ou François Chaignaud, Maud Blandel et Alexandre Roccoli, travaillant à leurs côtés à la direction technique, à l’administration ou à la production.

Hugo Frison souhaite conserver la singularité du théâtre de la Renaissance, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création pour le théâtre et la musique, “en inscrivant son projet dans l’histoire du lieu, dont l’identité théâtre et musique est affirmée depuis sa création en 1982”.