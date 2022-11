Métropole de Lyon : plongez dans le chantier du prolongement du métro B à Oullins

En réalisant la dernière soudure symbolique du prolongement du métro B à Saint-Genis-Laval lundi 28 novembre, le président de la Métropole de Lyon a acté la fin d’une étape majeure, près de 10 ans après la dernière ouverture de station sur la ligne. On vous emmène sur le chantier entre les stations Gare d’Oullins et Oullins Centre.

D’ici l’automne 2023, la ligne B du métro sera prolongée de 2,4 km, portant ainsi son linéaire à plus de 10 km, afin d’offrir aux habitants du sud-est lyonnais un nouveau moyen de déplacement pour rejoindre le centre de Lyon. Plus de 10 ans après la dernière ouverture de station sur la ligne, deux nouvelles stations seront donc inaugurées d’ici un an à "Oullins Centre" et à "Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud" avec l’objectif d’augmenter de 50% la capacité du métro B.

"Sur les 20 dernières années il n’y a eu que deux stations de métro ouvertes et là, à l’automne 2023, nous allons ouvrir deux stations de métro en plus", Bruno Bernard, président du Sytral

Promise depuis le lancement du projet, l’annonce du Sytral de relier Saint-Genis-Laval à la Part-Dieu en moins de quinze minutes est donc en passe de se réaliser alors que le chantier a bien avancé. Ce lundi 28 novembre, le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard, qui aura la charge d’inaugurer la promesse de ses prédécesseurs, apposait d’ailleurs la dernière soudure du raccordement entre le tracé existant et le prolongement. Un acte symbolique, mais qui marque l’entrée dans la dernière phase de ce chantier à 391 millions d’euros qui doit permettre d’accueillir 25 000 voyageurs par jour à la future station de Saint-Genis-Laval.

🚇 La dernière soudure du prolongement du métro B a été réalisée ce lundi matin. ⚠️ Place maintenant à la fin de l’aménagement des deux nouvelles stations d’Oullins et Saint-Genis-Laval. 🕘 Mise en circulation prévue à l’automne 2023 #lyon #TCL #metroB pic.twitter.com/A2fihvdRXz — Lyon Capitale (@lyoncap) November 28, 2022

Fin des travaux au printemps 2023

Au total, 1600 soudures auront été réalisées et 1 500 tonnes de rails posées depuis le mois de novembre 2021. Désormais et jusqu’en mars 2023 les équipes du chantier vont se concentrer sur la finition. "L’objectif est de finaliser les travaux au début du printemps 2023 et de lancer la phase des essais avec des circulations de rames automatiques dans les 2,4 kilomètres qui auront été prolongés", précise Geoffrey Dufour, chef de projet au Sytral sur le prolongement du métro B aux hôpitaux Sud.

"Une marche à blanc aura lieu à la rentrée 2023 et la mise en service se fera à l'automne 2023. Les usagers pourront alors utiliser les deux stations de Oullins centre et Saint-Genis-Laval", Geoffrey Dufour, chef de projet au Sytral

Une trentaine d’entreprises et près de 200 compagnons travaillent actuellement sur le chantier pour procéder au raccordement électrique des stations existantes aux deux nouvelles. Située à 25 mètres de profondeur, celle d’Oullins centre commence déjà à révéler sa future allure. Sols en granit, plafonds en chêne, murs blancs, baies vitrées et de grandes ouvertures sont au programme. Construits trois niveaux en dessous du sol, les quais devraient bénéficier d’une lumière généreuse assure Geoffrey Dufour, cela malgré la profondeur de la station.