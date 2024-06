"Les Lyonnais ne t'oublieront jamais" : la station Gare de Vaise renommée en hommage à Gérard Collomb

La station de métro Gare de Vaise a été renommée en hommage à Gérard Collomb ce jeudi 20 juin.

"Grâce à cette inauguration, les Lyonnais ne t'oublieront jamais papa." Ce jeudi, responsables politiques et anonymes étaient rassemblés place de Paris dans le 9e arrondissement, berceau politique de Gérard Collomb, pour inaugurer le nouveau nom de la station de métro Gare de Vaise, auquel est désormais apposé le nom de l'ancien maire emblématique de Lyon.

"Combien de samedi matin as-tu passé au marché de La Duchère ?"

Atteint d'un cancer depuis plusieurs années, Gérard Collomb a perdu la vie le 25 novembre 2023 et aurait fêté ses 77 ans ce jeudi 20 juin. La Métropole de Lyon avait décidé en décembre 2023 de donner son nom à la station de métro d'un arrondissement qu'il a façonné et arpenté. "Un lieu de passage stratégique et d'une visibilité très forte", juge Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon.

"Combien de samedi matin as-tu passé au marché de La Duchère ? Tu me disais : 'Clémence, c'est au contact des Lyonnais que je suis le plus heureux'", a confié sa fille Clémence Collomb. Avec cet hommage a un homme attaché "à une société égalitaire, fraternelle. Que prônerait l'union plutôt que le replis", a rappelé Anne-Laure Collomb, son souvenir "va pouvoir s'étendre, se diffuser un peu plus", a lancé le maire de Lyon, Grégory Doucet. Et d'ajouter : "C'est infiniment mérité. Nous avons une immense reconnaissance pour le leg dont il nous a fait les héritiers."