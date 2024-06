Élections législatives : la mairie du 5e arrondissement de Lyon cherche des assesseurs

La mairie du 5e arrondissement de Lyon est à la recherche de volontaires pour le poste d’assesseur à l’occasion des élections législatives les 30 juin et 7 juillet prochains.

Après la mairie de Villeurbanne, la mairie du 5e arrondissement de Lyon recherche des volontaires pour le poste d’assesseur lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains.

Les assesseurs doivent contrôler et faire signer les listes d’émargement, apposer les timbres sur les cartes électorales et sont obligatoirement présents lors de la dépouille des scrutins, et ce, jusqu’à la signature du procès-verbal des opérations électorales. Pour être volontaire, il faut être impérativement inscrit sur les listes électorales de Lyon.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la mairie du 5e arrondissement de Lyon.