« Ce sont 10 000 dons par jour qui sont nécessaires en France et 1400 dons dans notre région Auvergne Rhône Alpes et ce j’allais dire tous les jours » @DR

Une collecte de sang est prévue le 26 juin, l'établissement français du sang sera présent au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne.

Toute personne âgée de 18 à 70 ans et pesant au moins 50 kilos pourra participer, mercredi 26 juin, à un don de sang au Centre culturel et de la vie associative de Villeurbanne (CCVA). L’établissement français du sang sera présent de 15h à 19h, pas besoin de carnet de santé ou de carte vitale, il suffit d'une pièce d'identité : carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour. Il est conseillé de bien s’hydrater et de bien manger avant de donner son sang.

"Tous unis par le don"

Dans un communiqué, la mairie de Villeurbanne rappelle l'importance de ces collectes de sang, "Selon l’EFS, un million de patients sont soignés chaque année grâce aux dons de citoyens".

Lire aussi : Villeurbanne : le collège du Tonkin devient le collège du cinéma - Bertrand Tavernier