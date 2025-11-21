Actualité
Comment les HCL espèrent traiter le cancer avec la radioactivité

  • par Clémence Margall

    • Les HCL ont inauguré jeudi 20 novembre leur nouveau centre théranostique dédié à la radiothérapie interne vectorisée. Il s’agit du plus grand centre d’Auvergne-Rhône-Alpes.

    C’est une nouvelle étape dans le traitement contre le cancer en France. Les Hospices civils de Lyon ont en effet inauguré jeudi 20 novembre leur nouveau centre théranostique, associant diagnostic et traitement, dédié à la radiothérapie interne vectorisée (RIV), le plus grand d’Auvergne-Rhône-Alpes et dans le top 3 en France.

    Expertise pluridisciplinaire

    Inscrite parmi les actions prioritaires de la feuille de route 2025–2030 de l’Institut de Cancérologie des HCL, la RIV utilise la radioactivité de manière ciblée pour détruire les cellules cancéreuses tout en préservant les tissus sains et en limitant les effets secondaires sur le patient.

    Ce nouveau centre permet ainsi de concentrer un ensemble de disciplines : médecine nucléaire, radiopharmacie, radioprotection, services cliniques de cancérologie, équipes de recherche préclinique et un bureau d’étude clinique RIV qui établissent de nouvelles cibles thérapeutiques et évaluent les futurs médicaments radiopharmaceutiques.

    Les HCL poursuivent ainsi leurs avancées en termes de radiothérapie interne vectorisée. À ce jour, plus de 600 cures étaient prévues en 2025 et 20 études sont actuellement menées en médecine nucléaire. Avec ce centre, les HCL ambitionnent de devenir le premier centre français en RIV un pôle RIV à dimension européenne.

    Faire défiler vers le haut