La première crèche 100 % plein air de France est lyonnaise

Inauguration de la crèche « Souris en Herbe » sur le site Mandela dans le quartier de la Part Dieu. Inspire des modèles scandinaves, le projet est construit autour d un programme pédagogique innovant ou les enfants évoluent majoritairement a l’extérieur, y compris pour les temps de sieste et les prises de repas. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas.

C'est une première en France, une crèche entièrement en plein air a ouvert ses portes à Lyon 3. Près du parc Nelson-Mandela, “Une Souris en Herbe” accueille désormais 20 enfants qui vivent toute la journée dehors, des repas à la sieste, sur un modèle inspiré des pays du nord. Reportage.

C'est la toute première crèche 100% plein air de France. Ce vendredi 21, la Ville de Lyon a inauguré “Une Souris en Herbe”, une crèche de 20 berceaux située proche du Parc Nelson Mandela et du Fort de Montluc dans le 3e arrondissement de la Part-Dieu, sur une parcelle de 485 m2. Concrètement, l'établissement est le premier dans le pays à recevoir un agrément permettant aux enfants d'être accueillis (jeu, repas, dortoir) en extérieur tout au long de la semaine, une pratique inspirée des pays nordiques. Si d’autres crèches dans le pays pratiquent déjà le plein air, il ne s'agissait jusqu’alors que de “semi-plein-air” soit 80% en extérieur et 20% en intérieur, contre 100 % pour la nouvelle crèche lyonnaise.

Sur l'aspect logistique, “Une Souris en Herbe” fonctionne comme une crèche traditionnelle, accueillant les enfants du lundi au vendredi, de 8h à 18h, hormis le fait que toute la journée se déroule en extérieur y compris les repas et la sieste, sans dortoir intérieur prévu. Seules exceptions : “les intempéries extrêmes” comme les grosses pluies et fortes chaleurs où les enfants pourront se mettre à l’abri dans une maison. Dans le détail, les enfants dorment dans une sorte de “cabanon” ouvert sur l'extérieur, dans des duvets et des matelas les protégeant du froid du sol. Pour être acceptés, les enfants doivent avoir entre 15 mois et 6 ans, et seuls les plus grands restent toute la journée dehors. Le matériel (vêtements, duvets…) adapté à la météo est fourni par la crèche.

Des bénéfices sur les enfants comme les parents

Après environ un mois d'ouverture, les témoignages des parents rencontrés dans le cadre de l'inauguration organisée par la Ville de Lyon, sont unanimement positifs et confirment les bienfaits de cet environnement sur les tout-petits jusqu'alors défendu par la majorité écologiste. Parmi les effets relevés : une amélioration de l'immunité et un apaisement des enfants.

“Les enfants sont moins malades. Il y a eu quelques rhumes mais on n’a pas de gastro” rapporte le papa d’un petit garçon de deux ans et demi. Une mère d'un autre petit garçon, travaillant dans la publicité, a constaté que son fils était moins frustré et que son comportement s'était amélioré par rapport à lorsqu'il était dans une crèche conventionnelle. Pour elle, les enfants “ont vraiment besoin de courir grimper” et note que son fils avec les autres enfants, avant, “tapait davantage, était plus nerveux”.

Les nuits des petits semblent également devenues plus réparatrices : “il dort beaucoup mieux. Avant, il se réveillait environ à 5h et maintenant il dort jusqu'à 7h , pour moi ça c’est beaucoup" se félicite-elle. Une autre maman, ingénieure dans le domaine de la biotechnologie, a choisi cette crèche parce qu’elle est convaincue que grandir en plein air est plus sain, offrant à son enfant la possibilité d’être “plus libre, avec plein de choses à toucher et à découvrir dans la nature”.

Le dortoir de la crèche, en extérieur. Photographie de Pierre-Antoine Pluquet / Hans Lucas

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, les craintes des parents rencontrés se portent davantage sur les fortes chaleurs estivales que sur le froid, notamment à cause du manque d’espaces ombragé tant les (jeunes) arbres sont encore maigres. L’établissement, équipé de ventilateur, prévoit de fermer si la température dépasse les 35°C, ou les -10 °C d’après les parents interrogés.

1,35 million d’euros investis

Particularité de “Souris en Herbe” : un tiers des places est spécifiquement réservé aux enfants en situation de handicap ou atteints d’une maladie chronique invalidante, un engagement de l'association “Une Souris verte” dont fait partie cette crèche. Un projet à 1,35 million d'euros (500 000 euros de prévus à l’initial) pour la Ville de Lyon, moins cher qu'une crèche dite traditionnelle, nécessitant plus de bâti et de matériaux lourds, selon les élus. D'ailleurs, le maire de Lyon (EELV), Grégory Doucet, présent à l’inauguration, a salué ce projet comme un “concentré de ce que la ville est en train de devenir”, soulignant qu'il s'agit “non pas d'un gadget”, mais d'une nouvelle approche pour “construire des relations, du lien social dès le plus jeune âge, différemment”.

En fonctionnement, le coût annuel prévisionnel est estimé entre 400 000 et 500 000 euros pour une année pleine. Par ailleurs, avec neufs professionnels (directrice et maîtresse de maison comprises) pour 20 berceaux, la crèche maintient un taux d’encadrement largement supérieur aux normes légales. De fait, la directrice fait état de plusieurs dizaines de candidatures, ce qui est particulièrement rare dans un contexte de fortes tensions sur le marché du travail des professionnels de la petite enfance.