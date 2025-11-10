Actualité
La réalité virtuelle transporte qui le veut au sein de la blanchisserie interhospitalière. @Eva Morvany

L’innovation hospitalière : les HCL accélèrent la santé du futur

  • par evamorvany

    • À Lyon, les Hospices Civils multiplient les projets technologiques, collaboratifs et immersifs pour repenser la santé de demain.

    Les Hospices civils de Lyon (HCL) ont présenté, vendredi 7 octobre, leurs projets d’innovation au sein du bâtiment Recherche et Innovation, dans le biodistrict de Gerland. Numérique, robotique, IA ou encore santé sociale... les initiatives sont variées, mais toutes ont le même objectif : améliorer la prise en charge des patients.

    Créée en 2021, la direction de l’innovation accompagne les projets internes et externes grâce à deux leviers : 

    • l’Appel à projets d’innovation (API), ouvert aux 24 000 collaborateurs des HCL, ayant déjà produits 55 projets.
    • les plateformes d’innovation qui sont, depuis 2022, structurées en quatre : Platines (numérique), Station H (robotique hospitalière), CO’Lab 3D (impression 3D) et Colybri (bases de données d’imagerie).

    Parmi les projets phares, Infinity Tech 3D développe, avec les HCL, des jumeaux numériques d’organes pour entraîner les chirurgiens grâce à la simulation hyperréaliste. Son fondateur, Erikc Pernod, explique : "nous proposons de prendre un foie et d'être, virtuellement, capable de le déformer et de simuler son comportement biomédical." L’outil est déjà fonctionnel, et les HCL étudient dans quels scénarios il serait le plus utile. À terme, il pourrait se développer en outil de planification.  

    Lire aussi : Lyon, capitale de la médecine du futur
    Fort d’un écosystème solide et ultra proactif, d’un modèle fondé sur la recherche fondamentale et l’innovation technologique, en combinant université, tissu industriel et réseau d’entreprises extrêmement prometteuses, Lyon se positionne comme un pôle de santé mondiale incontournable.

    "Les entreprises ont le droit de venir taper à nos portes"

    La start-up lyonnaise Veinsound a, elle, mis au point une technologie non invasive pour traiter les varices grâce aux ultrasons focalisés. "Nous avons soumis une demande d'autorisations aux autorités compétentes pour traiter nos premiers patients dans les semaines à venir, voire début 2026", explique Thomas Charrel, le directeur général. Une nouvelle phase d’études cliniques est déjà prévue dans un an pour élargir le traitement à davantage de patients.

    La start-up lyonnaise Veinsound utilise sa technologie non invasive pour traiter les varices grâce aux ultrasons focalisés. @Eva Morvany

    Les HCL soutiennent aussi des projets internes comme celui de la blanchisserie interhospitalière, qui utilise la réalité virtuelle pour sensibiliser les soignants à son fonctionnement et apaiser les tensions liées à la gestion du linge. "Le linge est parfois un point irritant avec les unités de soin. Avec la réalité virtuelle, on peut leur montrer comment on travaille", explique Sébastien Magnin, responsable de la blanchisserie interhospitalière du Lyonnais. Le dispositif est déjà déployé dans plusieurs établissements, et une version dédiée à la restauration est attendue fin novembre.

    Les HCL souhaitent désormais renforcer les liens avec les entreprises extérieures. "Les entreprises ont le droit de venir taper à nos portes", encourage Noëline Clavier, chargée de développement innovation aux Hospices Civils de Lyon. 

