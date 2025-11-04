Des agents recrutés "sans CV" à la stérilisation centrale des HCL de Saint-Priest

Depuis octobre 2024, la stérilisation centrale des HCL située à Saint-Priest recrute ses agents par simulation, sans présentation de CV ou entretien nécessaire.

Il est 14 h quand Valentin sort de la salle de change de la stérilisation centrale des Hospices Civils de Lyon. Equipé d'une charlotte, d'un pantalon et d'un haut stérilisé, il s'apprête à commencer sa première journée de travail. Ancien intérimaire en démolition, diplômé d'un bac pro en numérique, rien ne prédestinait le jeune homme à travailler en stérilisation.

Pourtant, comme huit autres profils, Valentin fait partie des candidats recrutés par simulation, désormais agent en poste au plus grand centre de stérilisation de France. Pour y arriver, pas question d'entretien oral et de remise de CV traditionnel, le jeune homme a mis la main à la pâte et a été sélectionné pour ses compétences et capacités techniques.

Un agent de stérilisation c'est quoi ?

Les agents de stérilisation s'occupent de récupérer, laver, stériliser, décontaminer, désinfecter tous les instruments et linges utilisés dans les établissements de soins avant leur prochaine utilisation.

C'est également le cas de Magali, ancienne animatrice d'équipe, directement nommée cheffe d'équipe : "Je voulais trouver un métier qui me correspondait, j'ai passé les tests en simulation et avec mes compétences passées, j'ai directement été nommée cheffe d'équipe", témoigne-t-elle.

Magali est désormais cheffe d'équipe au sein de la stérilisation centrale des HCL.

Nommée méthode de recrutement par simulation, cette technique portée par France Travail vise à faciliter les recrutements dans des secteurs avec peu de candidats, comme c'est le cas en stérilisation : "Les métiers de la stérilisation sont méconnus, il y a très peu de formations, donc c'est compliqué de recruter", explique Pascal Boléor, responsable du programme "recrutement sans CV" aux HCL. Un recrutement rendu d'autant plus difficile par l'aspect technique du métier : "C'est un métier technique, on ne peut pas savoir si un candidat est meilleur qu'un autre par son CV, la seule façon de le savoir c'est en le regardant travailler ", ajoute le responsable.

"Il était difficile de savoir sur quels critères recruter"

Grâce à cette méthode, nul besoin pour les candidats de présenter un CV, c'est en situation réelle que ces derniers doivent faire leurs preuves. Lors d'une épreuve collective de 3 h 30, les candidats sont évalués sur leurs capacités à comprendre et à respecter des normes et des consignes, à exécuter des gestes avec dextérité, ou encore, à travailler sous tension. Les heureux retenus sont alors sélectionnés pour une immersion de deux jours sur le site de service de Saint-Priest. A l'issue de cette ultime étape, une formation professionnalisante de 24 semaines réalisée dans le cadre de leur contrat leur est imposée.

"Aujourd'hui nous recrutons les bons profils, et pourtant, nous recrutons des gens que nous n'aurions jamais pensé sélectionner"

Pascal Boléor

Pour de nombreux candidats, le fait de ne pas montrer de CV est une motivation en plus : "Nous ne demandons aucun CV, cela peut faire décomplexer les candidats qui ont un trou dans leur parcours professionnel, ou qui ont peur d'être discriminés de par leur lieu de résidence", souligne Monira Bouakel, responsable à l'agence France Travail de Saint-Priest. "Aujourd'hui nous recrutons les bons profils, et pourtant, nous recrutons des gens que nous n'aurions jamais pensé sélectionner", ajoute Pascal Boléor.

Combler les effectifs

Grâce à ces recrutements en simulation, le centre de stérilisation espère réussir à combler les trous dans ses effectifs. Avant ces recrutements, dix à douze postes étaient vacants en continu, des postes pourtant nécessaire au bon fonctionnement des hôpitaux et plus particulièrement des blocs opératoires : "Avec les nouvelles politiques RSE favorisant le réemploi des instruments chirurgicaux, plutôt que l'usage unique, nous avons énormément de travail et nous manquons de personnel et de place", souligne Pascal Boléor.

Après une première session de recrutements organisée d'octobre à février dernier, une nouvelle vague de sélection à d'ores et déjà permis de recruter six agents en un mois.

Les agents de stérilisation s'occupent de remonter les instruments chirurgicaux à la main.

