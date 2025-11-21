Lyon : pourquoi les tramways accumulent du retard depuis mai ?

Une trentaine de conducteurs de Saint-Priest organisent des débrayages sur plusieurs lignes pour dénoncer leurs conditions de travail.

Vous avez remarqué plus de retards que d'habitude sur les lignes de tramways à Lyon ? Le Progrès révèle qu'il ne s'agit pas de problèmes isolés mais bien d'un mouvement de débrayages, non encadré par les syndicats, mené depuis mai 2025 par les conducteurs de l'unité de transport de Saint-Priest, qui regroupe plus de 400 agents.

Ces conducteurs dénoncent des signaux routiers aux intersections parfois défaillants, compliquant la circulation des rames, ainsi que des plannings transmis à la dernière minute, ce qui bouleverserait leur vie personnelle et générerait un "stress au quotidien". Ils pointent également les revalorisations salariales issues des dernières NAO (négociations annuelles obligatoires), jugées "en dessous des attentes".

Un dialogue toujours en cours

La RATP Dev, en charge depuis le 1er janvier 2025 des tramways, a confirmé au Progrès l'existence de ce mouvement, en précisant qu'il impliquerait "une trentaine de conducteurs" et qu'il aurait perturbé moins de 3 % des trajets en octobre. La filiale reconnaît que la gestion des plannings est "héritée du passée" et assure travailler à une réorganisation des roulements des conducteurs. Les problèmes de signalisations seraient, en revanche, "indépendants de [leur] volonté car liés aux travaux en cours sur certaines lignes".

La RATP Dev affirme enfin poursuivre "le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes".