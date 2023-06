Les bus et tramway des transports en commun de la Métropole de Lyon seront arrêtés à partir de 20 heures après deux nuits d’émeutes.

Au regard du bilan des dégâts essuyés par les transports en commun lyonnais au cours d’une deuxième nuit d’émeutes dans la Métropole de Lyon, des mesures seront prises ce vendredi soir pour éviter de nouvelles dégradations. Les bus et les tramways ne circuleront plus dans l’agglomération à partir de 20 heures. Sytral Mobilités et la préfecture du Rhône précisent que la situation "sera réétudiée conjointement chaque matin".

Le métro circulera "si les circonstances le permettent"

"Nous avons pris la décision en étroite concertation avec la Préfecture, de limiter la circulation des bus et des tramways à partir de 20h ce soir. Ces mesures seront reconduites demain soir si la situation ne s’améliore pas. Par ailleurs, un important dispositif humain sera déployé sur le terrain afin d’assurer la sécurité des voyageurs et des personnels du réseau métro qui circulera jusqu’à 2h si les circonstances le permettent", précise le président de la Métropole de Lyon et de Sytral Mobilités, Bruno Bernard.

Comme nous l'évoquions dès le début de matinée, un bus TCL de la ligne C17 a notamment été incendié hier soir à Bron alors que le réseau n'avait pas été complément arrêté. D'après les décomptes de Sytral Mobilités, quatre rames de tramway ont été "lourdement dégradées" et cinq "stations vandalisées". Ce matin la préfecture du Rhône recensait notamment des dégradations sur des tramways avenue de Thiers à Lyon, rue Fréderic Fays à Villeurbanne et avenue Maurice Thorez à Vaulx-en-Velin. Confrontés à ces dégradations, quatre conducteurs TCL en état de choc ont dû être transportés à l'hôpital dans la soirée.

À noter que la station de métro Hôtel de Ville fermera à 20 heures ce vendredi, en raison d'une manifestation prévue dans la soirée aux Terreaux en mémoire de Nahel et pour protester contre les violences policières.