Les images des bus et véhicules incendiés lors des émeutes à Lyon

Plusieurs véhicules, notamment des bus, ont fait les frais des émeutes qui ont émaillé Lyon et sa périphérie dans la nuit du 29 au 30 juin.

Les stigmates des émeutes survenues dans la nuit du 29 au 30 juin, trois jours après la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué à Nanterre le 17 juin par le tir d’un policer, sont encore bien visibles ce matin. Plusieurs véhicules ont été incendiés au cours de la soirée et de la nuit dans la métropole de Lyon.

Un autocar, qui semble appartenir à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et deux véhicules ont été incendiés avenue Georges Pompidou dans le 3e arrondissement de Lyon, où une troisième voiture a été endommagée par les flammes.

(Photo Vincent Guiraud)

(Photo Vincent Guiraud) (Photo Vincent Guiraud)

Un peu plus loin, rue Baraban, à la frontière des 3e et 6e arrondissements un autre véhicule a été incendié et gît sur le bas-côté.

(Photo Vincent Guiraud)

Du côté de Bron, un bus TCL a été complètement détruit par les flammes sur l’avenue Édouard-Herriot, à l’angle de la rue Paul Pic.

Un bus TCL encore fumant. (Photo Vincent Guiraud)