Nahel, tué par un policier à Nanterre : un rassemblement prévu à Lyon

Un rassemblement est organisé vendredi 30 juin à 20 h en réaction à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre.

La mort du jeune Nahel, âgé de 17 ans et abattu mardi 27 juin par un policier, lors d'un contrôle alors qu'il conduisait sans permis de conduire, a donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et des habitants de Nanterre et de la région parisienne.

Des mouvements de la gauche radicale appellent à des rassemblements dans plusieurs villes de France le vendredi 30 juin à 20 h "contre le racisme, les crimes et les violences policières".

A Lyon, la manifestation est prévue sur la place des Terreaux. Une marche blanche se tiendra ce jeudi à Nanterre au départ de la préfecture a annoncé la mère de Nahel.