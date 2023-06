Nouvelle nuit de violences urbaines dans la métropole de Lyon

Voitures et bus brûlés, tirs de mortiers, intrusion dans une école, tentative d’incendie d’une médiathèque… De nouvelles émeutes ont émaillé plusieurs villes de la Métropole de Lyon dans la nuit du 29 au 30 juin. 12 personnes ont été interpellées.

La tension est loin d’être redescendue dans la Métropole de Lyon au troisième jour de la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué mardi 27 juin par le tir d’un policier à Nanterre. Au lendemain d’une première nuit d’émeutes qui avait vu un immeuble être incendié à Villeurbanne, des voitures brulées ou encore une tentative d’incendie de la mairie de Décines-Charpieu, la préfecture du Rhône avait annoncé renforcer son dispositif de sécurité dans plusieurs quartiers de Lyon et des villes périphériques afin d’éviter de nouvelles violences urbaines. En vain.

Malgré le déploiement de compagnies républicaines de sécurité, d’un hélicoptère ou encore de la force d’intervention du Raid, notamment dans le quartier Mermoz dans le 8e arrondissement de Lyon, de nombreuses dégradations ont été enregistrées à travers l’agglomération avant même la tombée de la nuit. Les Villes de Bron, Rillieux-la-Pape, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin ont été touchées, tout comme le 3e arrondissement où plusieurs voitures et un bus ont été brûlés au niveau de l’avenue George Pompidou, dans le quartier de la Part-Dieu, ont été incendiés peu avant minuit.

Les forces de police dans le quartier Mermoz (Lyon 8e) jeudi soir (Crédit DR Lyon Capitale)

Des transports en commun pris pour cible

Un bus a également été incendié à Bron, rue Paul Pic. Du côté des services des Transports en commun Lyonnais, on confirmait ce matin qu’il s’agit bien d’un véhicule TCL, toutefois, pour l’heure "le bilan exact des dégâts matériels et en cours". Il nous a toutefois été communiqué qu’il n’y a pas eu de blessé durant la soirée "ni côté voyageur ni côté conducteur". La préfecture du Rhône recense également des dégradations importantes sur des tramways avenue de Thiers à Lyon, rue Fréderic Fays à Villeurbanne et avenue Maurice Thorez à Vaulx-en-Velin. Le service a été interrompu en plusieurs endroits de l’agglomération durant la soirée, notamment en direction de Villeurbanne et Vénissieux, mais aussi de Vaulx-en-Velin.

Des perturbations se font d’ailleurs encore ressentir sur le réseau ce vendredi matin. Les tramway T1 et T4 effectuent un terminus anticipé, à la gare de la Part-Dieu et le bus C3 ne dessert plus les arrêts de Lesire à Vaulx Les Grolières. Pour l’heure le retour à la normale n’est pas annoncé avant 20 heures.

⚠️info voyageurs : pour des raisons de sécurité, les lignes de tramway et de bus sont limitées ou arrêtées. Les lignes de métro circulent normalement. Toutes les infos de circulation sur https://t.co/yjidwFS1T7 rubrique Info trafic — TCL (@TCL_SYTRAL) June 29, 2023

La médiathèque de Rillieux fortement dégradée

Du côté de Villeurbanne, après un début d’incendie sur un chantier, une intrusion et des dégradations ont été constatées à l'intérieur du centre social GranClément et la façade de l’Institut Régional de l’Administration a été brûlée, selon les services de la préfecture du Rhône. À Vaulx-en-Velin cette fois, c'est la porte du poste de police municipale qui a été dégradée.

Cette nuit, le gros des dégradations semble toutefois avoir été enregistré sur la commune de Rillieux-la-Pape, où ce vendredi matin le maire Julien Smati déplorait des "actes gratuits qui ont endommagé des bâtiments municipaux au service de proximité des habitants". Selon l’élu LR, "la maison Velette Service a été incendiée, comme la crèche de la velette", "des dégradations importantes sur des restaurants dont une tentative d’incendie" ont également été enregistrées, le "poste de police municipale a fait l’objet d’une attaque au mortier, mais aussi un début d’incendie par projection de liquide inflammable". À cela s'ajoutent d’importantes dégradations sur la médiathèque L’Échappée "attaquée par des jets de pavés, des intrusions, des dégradations en son sein et une tentative d’incendie".

12 interpellations

Ce vendredi matin, aux environs de 8 heures, dans un premier bilan la préfecture du Rhône faisait état de 43 blessés légers du côté des forces de l'ordre au cours de la nuit et de 12 interpellations. Au niveau national, le ministère de l'intérieur faisait état de 667 interpellations à travers la France au cours de cette troisième nuit de violences, la deuxième dans l'agglomération lyonnaise.