Il reste une semaine aux Lyonnais pour donner leur avis sur le prochain terminus de ligne de bus TCL C18.

Dans le cadre du projet "Presqu’île à Vivre" porté par la Ville et la Métropole de Lyon, le plan de circulation du centre-ville de Lyon va être modifié, "afin de permettre la piétonnisation de la rue de la République entre les secteurs des Cordeliers et d’Hôtel-de-Ville". Des aménagements qui nécessiteront notamment une modification du tracé et du terminus (actuellement situé à Hôtel de Ville) de la ligne de bus TCL C18.

Une concertation a été ouverte en ce sens, elle se terminera dans une semaine, le 7 juillet. Trois options de terminus sont mises au vote :

Cordeliers : le bus passerait alors "par les quais du Vieux Lyon pour un sens, et le quai de la Pêcherie pour l’autre sens, avec une connexion au Métro A à l’arrêt Cordeliers".

Pour les options Gare Saint-Paul ou Tobie Robatel : le bus passerait alors par "Savaron-Deleuvre et la Mairie du 1er, avec un accès au Métro A à Hôtel de Ville".

Crédit : Sytral Mobilités

Des critiques jusque dans la majorité

Le projet Presqu'île à Vivre, qui doit modifier durablement le visage des mobilités dans le centre ville de Lyon suscite de vives critiques de la part de l'opposition à Lyon et chez certains commerçants. Le 27 mai, onze associations et dix-sept commerces ont déposé un recours contre le projet de piétonnisation de la Presqu’île de Lyon. Des unqiétudes relevées jusque dans les rangs de la majorité, du côté du PCF, qui, début juin, disait s'inquiéter d'un projet "validiste, âgiste et sexiste", la suppression du passage de certaines lignes de bus sur l'avenue de la République pouvant exclure, selon Augustin Pesche, adjoint communiste du 8e arrondissement, certaines personnes à mobilité réduite

