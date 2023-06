Des perturbations sur le réseau TCL après les émeutes de la nuit 

Le réseau TCL reste perturbé ce vendredi 30 juin au matin après les émeutes de la nuit qui ont causé de nombreuses dégradations.

Interrompu durant une bonne partie de la soirée dans certains secteurs de l’agglomération où des violences urbaines étaient en cours jeudi soir, le réseau TCL reste perturbé ce vendredi matin. Les métros circulent notamment, tout comme une grande partie des bus, à l’excepté de la ligne C3 qui ne dessert plus les arrêts de Lesire à Vaulx Les Grolières, au moins jusqu’à 20 heures.

⚠️info voyageurs : pour des raisons de sécurité, les lignes de tramway et de bus sont limitées ou arrêtées. Les lignes de métro circulent normalement. Toutes les infos de circulation sur https://t.co/yjidwFS1T7 rubrique Info trafic — TCL (@TCL_SYTRAL) June 29, 2023

Le gros des perturbations se retrouve sur les lignes de tramway T1 et T4, qui effectuent jusqu’à nouvel ordre leur terminus à la gare de la Part-Dieu, au moins jusqu’à midi. La première ne dessert plus les stations de Thiers-Lafayette à IUT Feyssin et la seconde les stations Hôpital Feyzin Vénissieux à Croizat Paul Bert puis de Thiers-Lafayette.

Dégradations sur des tramways et bus

Durant la soirée et la nuit, des dégradations matérielles ont notamment été enregistrées par la préfecture du Rhône sur des tramways avenue de Thiers à Lyon, rue Fréderic Fays à Villeurbanne et avenue Maurice Thorez à Vaulx-en-Velin. À cela s’ajoute l’incendie total d’au moins un bus, identifié par les TCL, a Bron rue Paul Pic.

Un autre bus a également été détruit dans le 3e arrondissement avenue Georges Pompidou, dans le secteur de la Part-Dieu, mais en début de matinée les services TCL n’étaient pas encore en mesure de confirmer s’il s’agissait bien là de l’un de leurs véhicules. Il pourrait s'agir d'un autocar de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

A 23h50, ce jeudi soir,

29 Juin à Lyon Part-Dieu,

des individus ont brûlé un bus et des voitures placés au milieu de l’avenue G. Pompidou, à la hauteur du 42.

Merci d’aider à la diffusion avec un RT ! 👍🏼#Emeutes #ViolencesUrbaines #ToutCramer #Lyon #partdieu #Nahel #nael pic.twitter.com/AmTrkHxPM9 — Arthus Mayer (@ArthusMayer) June 30, 2023

"Le bilan exact des dégâts matériels et en cours" et devrait être communiqué dans la matinée. Il nous a toutefois été précisé qu’il n’y a pas eu de blessé durant la soirée, "ni cote voyageur ni cote".