Lyon : à partir de demain, la station Perrache ne sera plus desservie par les tramways

Attention si vous devez vous déplacer en direction de la gare de Perrache. En raison de travaux, les tramways T1 et T2 ne s'y arrêteront pas du lundi 15 au mardi 27 avril.

Avis aux usagers des tramways T1 et T2. La station Perrache ne sera plus desservie par les deux lignes de tram pendant deux semaines. Des travaux d'extensions seront réalisés sur les plateformes du lundi 15 au mardi 27 avril et nécessitent un arrêt total des passages des rames.

La ligne T1 coupée en deux

Les lignes seront fortement impactées. Sur la ligne T2, les stations entre Hôtel de Région Montrochet et Perrache ne seront plus desservies. Le T2 circulera donc uniquement de Saint-Priest Bel Air à Centre Berthelot.

Le T1, quant à lui, sera coupé en deux et circulera des arrêts IUT Feyssine à Quai Claude Bernard, puis des arrêts Place des Archives à Debourg.

🚧Du lundi 15 avril au samedi 27 avril inclus, la station de tram Perrache est en travaux !

🚊Tram T1 - la station Perrache ne sera pas desservie

🚊Tram T2 - les stations de Hôtel de Région Montrochet à Perrache ne sont pas desservies.



Les travaux sont réalisés pour permettre l'usage de rames plus longues (43 mètres) et garantir la sécurité des usagers. 35 nouvelles rames sont prévues pour les deux lignes.