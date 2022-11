L’école Nigritelle Noire de Villeurbanne occupée dès lundi

Le collectif jamais sans toit annonce occuper l’école Nigritelle Noire à Villeurbanne dès lundi 14 novembre afin de venir en aide à une mère isolée à la rue.

Une mère et ses trois enfants dont un bébé de quelques mois se retrouvent à la rue faute de place en hébergement d’urgence. A l’approche de l’hiver le collectif s’inquiète de voir cette famille à la rue et interpelle la métropole au titre de sa compétence de protection de l’enfance et des personnes les plus vulnérables. Dans le même temps jamais sans toit interpelle la préfecture et demande que la famille soit mise à l’abri.

A ce jour le collectif jamais sans toit recense sur Villeurbanne 28 familles sans toit, 74 enfants don 14 de moins de 3 ans. Sur l'ensemble du territoire métropolitain le chiffre passe à 97 familles et 240 enfants répartis.