Une délégation de parents et personnels d’écoles de la ville de Lyon a été reçue par la Préfecture du Rhône hier, jeudi 11 janvier, pour déposer une pétition demandant la réquisition immédiate des logements vacants afin d’héberger les familles à la rue.

Plus que jamais, parents et personnels éducatifs se mobilisent pour les familles à la rue. Hier, jeudi 11 janvier, une délégation de parents et personnels a été reçue à la Préfecture afin d’y déposer une pétition de plus de 500 signatures demandant la réquisition immédiate des logements vacants de la métropole de Lyon afin de loger toutes les familles à la rue.

Hier ont été reçues les comités des écoles Painlevé (3e arr.), Gilbert Dru (7e arr.), Jean Day (9e arr.) ainsi que le collège Jean de Verrazane (9e arr.). Les établissements ont également apporté les signatures des écoles Chapeau Rouge et Maurice Carême (9e arr.) et du collège Raoul Dufy (3e arr.).

53 000 logements vacants dans la métropole

Dans son courrier, la délégation de parents et personnels rappelle, qu’aujourd’hui dans la métropole de Lyon, 340 enfants n’ont pas de lieu où dormir d’après le collectif Jamais sans toit. Une situation "absolument insupportable" pour la délégation, tandis que l’Insee révèle que 53 000 logements sont vacants dans l’agglomération lyonnaise.

Ainsi, "l’État doit jouer son rôle : assurer ses responsabilités en matière d’hébergement d’urgence et trouver un logement à chaque famille." Si aucune solution n’était trouvée pour ces familles, alors que les températures oscillent avec le négatif depuis plusieurs jours, la délégation demande la réquisition des logements vacants. "la Métropole comme les mairies ne sauraient se contenter de dénoncer l’inaction de l’État : elles doivent vu l’urgence prendre les mesures indispensables. C’est-à-dire décider la réquisition des logements vacants en faveur des familles sans logement", peut-on lire dans le communiqué.

Parents et professionnels éducatifs ont exigé d’être reçus le plus rapidement possible par le sous-préfet, Julien Perroudon, en charge du dossier. En attendant, tous appellent à poursuivre la signature de la pétition. Contactée, la Préfecture du Rhône n’a pour le moment prévu aucune rencontre.