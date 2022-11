2ème édition du festival culture, science, économie : 72h pour explorer l’univers

Mission possible le thème de cette année donne le thème. Du 17 au 20 novembre la médiathèque Jean Prevost de Bron accueillera scientifiques et astronautes pour 72h d’exploration.

Une vingtaine de scientifiques seront présents tout au long de l’événement ainsi que l’astronaute Patrick Baudry et le journaliste scientifique Mathieu Vidard de l’émission « La Terre au carré ». Au programme des tables rondes, des conférences mais aussi des projections de films et des observations du ciel et de l’univers.

Venez observer le ciel de jour comme de nuit à l’aide d’un télescope et accompagné d’un médiateur scientifique. Laissez vous guider parmi les planètes, les étoiles et les galaxies par un médiateur scientifique dans le planétarium gonflable.

Vous découvrirez les images apportées par Patrick Baudray lors du premier vol spatial franco-soviétique dans les années 80. L’astronaute a filmé son aventure au sein d’un vaisseau spatial faisant le tour de la Terre.

A vos agendas…