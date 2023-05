Le collectif Jamais sans toit occupe désormais l'école élémentaire Jules Guesde à Villeurbanne à partir de ce mardi 9 mai.

Le collectif Jamais sans toit, qui milite pour une mise à l'abri des enfants sans toit, a réquisitionné l'école élémentaire Jules Guesde à Villeurbanne à partir de ce jour. Deux enfants âgés de sept à neuf ans, scolarisés dans cette école, se retrouvent en effet à la rue après un hébergement temporaire citoyen.

21 familles à la rue

Selon le collectif, à Villeurbanne, 21 familles dont 60 enfants sont à la rue. Dans la métropole de Lyon, Jamais sans toit dénombre 114 familles, dont 299 enfants sans logement. Depuis plusieurs mois, les membres du collectif multiplient les actions pour héberger les familles sans solution, comme à l'école Mazenod, dans le 3e arrondissement, occupée quelques jours pour héberger une famille avec deux enfants en bas âge.

Le collectif dénonce notamment une inaction des pouvoirs publics : "les droits à l'hébergement et à l'éducation sont bafoués. L'Etat français ne respecte pas la Convention internationale des droits de l'enfant dont il est signataire. En décidant d'occuper l'école, nous souhaitons alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de prendre leurs responsabilités et de se montrer à la hauteur de leurs engagements. Nous demandons que le droit à l'hébergement et à la protection de ces enfants soit respecté et qu'une solution soit apportée en urgence par les autorités compétentes", alerte le collectif dans un communiqué.

#villeurbanne l’école Jules Guesdes sera occupée à partir du mardi 9 mai pour servir de refuge à une mère isolée et ses 2️⃣ enfants.



C’est la 31e école occupée depuis la rentrée. Il est temps que les pouvoirs publics assument leurs mission de mise à l’abri ! pic.twitter.com/7mKV6XkaB0 — Jamais Sans Toit (@jamaissanstoit) May 6, 2023

