Des SUV stationnés à Lyon. (@NC)

"Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement

  • par Romain Balme

    • L'opposition métropolitaine remet en cause le contrat de concession Parcs et aires de stationnement signé avec la Société publique lyonnaise de mobilités (SPLM). Selon eux, erreurs de gestion et décisions idéologiques feraient flamber les coûts et pénaliseraient les habitants.

    "La lutte systématique contre la voiture a ses limites et les écologistes sont obligés de mettre des rustines en urgence et au prix fort." C'est avec ces mots que le groupe d'opposition la Métro Positive a fait connaitre son mécontentement après la présentation ce lundi 13 octobre, en commission permanente, d'un avenant au contrat liant la Métropole de Lyon à la Société publique lyonnaise de mobilités (SPLM), gestionnaire des parcs et aires de stationnement.

    Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse paru ce matin, le groupe interpelle la majorité métropolitaine et dénonce un acte " révélateur d’une méthode, d’un aveuglement idéologique et d’un amateurisme qui coûtent cher aux Lyonnais."

    "Cinq ans de mépris et d'indifférence"

    Les élus pointent notamment le projet du parc de stationnement de Perrache, dont le coût est passé de 2 à 7 millions d’euros après l’ajout d’un étage "non anticipé". À Gerland, ils dénoncent la suppression de nombreuses places pour les riverains alors même que le quartier accueillera temporairement la gare routière internationale, générant "un trafic de 150 à 200 cars par jour".

    Enfin, le groupe d'opposition dénonce la création annoncée de places de stationnement pour taxis à la Part-Dieu, présentée comme une manœuvre de communication pour "effacer 5 ans de mépris et d’indifférence."

    Pour conclure, la Métro Positive estime que ces décisions illustrent une politique "anti-voiture" menée "au détriment du pragmatisme et du portefeuille des Lyonnais.

