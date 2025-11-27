Actualité
L’ancien président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. (Photo PHILIPPE DESMAZES / AFP)

75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes ce dimanche

  • par Clémence Margall

    • À l’occasion des 75 ans de l’OL et du match des légendes organisé ce dimanche 30 novembre au Groupama Stadium, c’est son ancien président qui a été choisi pour donner le coup d’envoi.

    L’Olympique Lyonnais fête ses 75 ans. Mais avant de jouer le match qui l’opposera au FC Nantes ce dimanche 30 novembre au Groupama Stadium, les supporters ont rendez-vous au stade dès 16 heures pour un événement tout particulier. Le club organise en effet son "match des légendes", entre celles de l’OL, bien sûr, et celles de Parmes.

    Et pour l’occasion, c’est l’ancien président du club, et désormais candidat aux municipales de Lyon, Jean-Michel Aulas qui donnera le coup d’envoi de ce match exceptionnel, a annoncé le club ce jeudi. Aux côtés de JMA, les supporters pourront retrouver Maxime Gonalons, Anthony Réveillère, Samuel Umtiti, ou encore Milan Bisevac sur la pelouse du Groupama Stadium.

    Lire aussi : L'Olympique lyonnais dévoile son maillot domicile pour la nouvelle saison

    à lire également
    tribunal judiciaire de lyon
    Lyon. Meurtre à la fourchette de barbecue à Perrache : le suspect a été écroué

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    75 ans de l’OL : Jean-Michel Aulas donnera le coup d’envoi du match des légendes ce dimanche 18:38
    tribunal judiciaire de lyon
    Lyon. Meurtre à la fourchette de barbecue à Perrache : le suspect a été écroué 18:11
    recherche médical
    Lyon : les HCL développent une IA pour mieux comprendre les troubles cognitifs liés au cancer 17:40
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Villefranche : titulaire d’un permis probatoire, il est contrôlé à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h 17:11
    Les expos à ne pas rater au mois de décembre à Lyon 16:36
    d'heure en heure
    Exposition : faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur 16:03
    L'ancien gérant d'un bar lyonnais arrêté en Colombie pour blanchiment d'argent 15:38
    Grégory Douc et arbre ilan halimi
    Lyon : un arbre a été planté en hommage à Ilan Halimi 15:09
    Don d'ordinateur
    140 ordinateurs distribués à des jeunes en difficulté par la Métropole de Lyon 14:35
    Concert-anniversaire au Radiant-Bellevue : "Noz" plus belles années 14:10
    Gare SNCF TER Lyon TGV
    La SNCF va ouvrir une liaison TGV Lyon-Bordeaux en 2027 : cinq heures de trajet 13:36
    Atelier Antoine de Saint Exupéry® : le luxe discret, accessible et durable 13:34
    Fabienne Buccio
    Fond vert : 2 400 projets soutenus par l'État en Auvergne-Rhône-Alpes 13:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut