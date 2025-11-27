À l’occasion des 75 ans de l’OL et du match des légendes organisé ce dimanche 30 novembre au Groupama Stadium, c’est son ancien président qui a été choisi pour donner le coup d’envoi.

L’Olympique Lyonnais fête ses 75 ans. Mais avant de jouer le match qui l’opposera au FC Nantes ce dimanche 30 novembre au Groupama Stadium, les supporters ont rendez-vous au stade dès 16 heures pour un événement tout particulier. Le club organise en effet son "match des légendes", entre celles de l’OL, bien sûr, et celles de Parmes.

Et pour l’occasion, c’est l’ancien président du club, et désormais candidat aux municipales de Lyon, Jean-Michel Aulas qui donnera le coup d’envoi de ce match exceptionnel, a annoncé le club ce jeudi. Aux côtés de JMA, les supporters pourront retrouver Maxime Gonalons, Anthony Réveillère, Samuel Umtiti, ou encore Milan Bisevac sur la pelouse du Groupama Stadium.

⚽️ @JM_Aulas donnera le coup d’envoi du match des Légendes à 16h ce dimanche au GOLTC 🔴🔵



Match à suivre sur @OLPLAY_Officiel et YouTube 👀 pic.twitter.com/ry93HSedAP — Olympique Lyonnais (@OL) November 27, 2025

