Villefranche : titulaire d’un permis probatoire, il est contrôlé à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h

  • par Clémence Margall

    • Un jeune conducteur d’une vingtaine d’années a été contrôlé le 19 novembre dernier roulant à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h sur la commune de Les Chères, près de Villefranche-sur-Saône.

    Les gendarmes de la brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône ont contrôlé un automobiliste roulant à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h, sur la commune Les Chères, près de Villefranche-sur-Saône, le 19 novembre dernier. Rapidement intercepté, le conducteur était un jeune homme d'une vingtaine d’années encore titulaire d’un permis de conduire probatoire.

    L’automobiliste risque une invalidité de permis

    Après la déduction réglementaire, la vitesse retenue a été fixée à 152 km/h, soit plus de 70 km/h au-dessus de la limite autorisée. Le jeune homme ne possédant que 6 points sur son permis de conduire et cette infraction entraînant un retrait de 6 points, il risque donc une invalidité de son permis dès la réception de la décision administrative, en plus d’une amende pouvant atteindre 750 euros.

    Sur place, les gendarmes ont procédé à une rétention administrative du permis et un arrêté de suspension de son permis de conduire a été délivré pour une durée de six mois. Le véhicule a, quant à lui, été placé en fourrière durant 7 jours selon les directives préfectorales.

