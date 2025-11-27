Culture
Sculpture organique de Raphaël Emine (détail) © Jérôme Valton

Exposition : faire pousser des œuvres comme on arroserait des plantes d’intérieur

  • par Martine Pullara

    • Le centre d’art Madeleine-Lambert de Vénissieux propose une exposition surprenante, qu’il faudra aller voir plusieurs fois car les œuvres étranges de Raphaël Emine vont se transformer pendant trois mois. 

    Diplômé de la prestigieuse école d’art de Nice, la villa Arson, l’artiste développe un important travail autour de la sculpture, explorant la céramique ou le verre auxquels il intègre des éléments de la nature – mousses, branches d’arbres, pierres… – fusionnant les techniques traditionnelles de modelage de l’argile avec des technologies contemporaines comme l’impression 3D. 

    Pour cette exposition personnelle, il crée des sculptures habitées par des champignons, des mousses et des bactéries et qui vont donc se transformer peu à peu, laissant la nature reprendre sa place. 

    Au croisement de l’étude des insectes, de la botanique, des métiers d’art et des nouvelles technologies, Raphaël Emine nous révèle une pratique artistique où la créativité et le hasard se rencontrent avec bonheur. À ne pas rater !

    Exposition personnelle de Raphaël Emine – Du 20 septembre au 20 décembre, au centre d’art Madeleine-Lambert, Vénissieux – Tous publics, entrée gratuite

    Les expos à ne pas rater au mois de décembre à Lyon

