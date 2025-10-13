Repéré grâce à un drone survolant le poste de police, un adolescent a été retrouvé en possession de plus de 100 g de résine de cannabis.

Dimanche 12 octobre en soirée, un drone a attiré l'attention des policiers municipaux de Rillieux-la-Pape. Pour cause : ce dernier, interdit sans autorisation en agglomération, survolait le poste de police.

Un équipage a alors décidé de traquer l'engin volant en voiture, afin de retrouver son pilote. L'individu aux commandes a été retrouvé à l'Ouest de la commune.

Agé de quinze ans, l'individu a dû faire redescendre son drone. Fouillé, l'adolescent transportait également plus de 100 grammes de résine de cannabis dans ses poches. Selon le Progrès, ce dernier aurait été placé en garde à vue.

Lire aussi :