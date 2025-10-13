Actualité
faits divers
Drone de la gendarmerie © Tim Douet

Rillieux-la-Pape : repéré avec son drone, il détenait plus de 100g de cannabis

  • par Loane Carpano

    • Repéré grâce à un drone survolant le poste de police, un adolescent a été retrouvé en possession de plus de 100 g de résine de cannabis.

    Dimanche 12 octobre en soirée, un drone a attiré l'attention des policiers municipaux de Rillieux-la-Pape. Pour cause : ce dernier, interdit sans autorisation en agglomération, survolait le poste de police.

    Un équipage a alors décidé de traquer l'engin volant en voiture, afin de retrouver son pilote. L'individu aux commandes a été retrouvé à l'Ouest de la commune.

    Agé de quinze ans, l'individu a dû faire redescendre son drone. Fouillé, l'adolescent transportait également plus de 100 grammes de résine de cannabis dans ses poches. Selon le Progrès, ce dernier aurait été placé en garde à vue.

    Lire aussi :

    à lire également
    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    "Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    faits divers
    Rillieux-la-Pape : repéré avec son drone, il détenait plus de 100g de cannabis 18:20
    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    "Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement 17:40
    Saône-et-Loire : Isovoo prévoit de doubler la superficie de son site 17:07
    Lyon : Monica Bellucci convoquée au tribunal dans une affaire de droits d'auteur 16:27
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : une semaine sous la grisaille avant le retour du soleil à Lyon 15:43
    d'heure en heure
    policier municipal,à Lyon
    Près de Lyon : une femme attaquée par trois ados SDF 15:05
    Lyon : l'opposition dit "stop" au chantier de l'avenue des Frères Lumière 14:30
    Restaurant pic Valence
    Le meilleur restaurant du monde pour un tête à tête se trouve dans la Drôme 13:52
    Pizza
    Le célèbre pizzaiolo Denis Lovatel s’invite à Lyon aux côtés du chef étoilé Mauro Colagreco 13:16
    Près de Lyon : 24 infractions en deux heures relevées à l'Arbresle 12:33
    Bande dessinée : rencontre avec Jean-Marc Rochette, aventurier des genres 11:45
    PAF Police aux frontières
    Un projectile de plomb tiré sur la fenêtre d'une habitante de Vénissieux 10:55
    Casinos en lignes démantelés : un Lyonnais mis en examen 10:10
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut