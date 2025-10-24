Actualité
© Tim Douet

Métropole de Lyon : alerte aux fausses interventions sur les bacs à déchets

  • par Romain Balme

    • La Métropole de Lyon alerte sur de fausses interventions à domicile. Des escrocs se font passer pour des agents et réclament jusqu’à 20 € pour un faux remplacement de bac de tri.

    Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse publié ce vendredi 24 octobre, la Métropole de Lyon signale la présence de fausses interventions à domicile sur le territoire. Les usurpateurs se présentent comme des agents de la "Métropole Grand Lyon" et affirment remplacer les bacs gris par un bac contenant une puce électronique, ou remplacer votre bac de tri. Un action qui aurait "un coût", puisque les coupables demandent 10 à 20 euros d'avance et parfois même de signer un contrat.

    La Métropole de Lyon rappelle que le remplacement des bacs de tri jaunes est gratuit. Pour les bacs gris, ce sont les usagers qui les achètent ou les louent. Par ailleurs, aucun processus d'ajout de puces électroniques n'est en cours. En ce qui concerne la collecte du verre, elle est réalisée en apport volontaire dans les silos à verre sur l’espace public. Aucun dispositif de conteneurs individuels à verre à domicile n’est mis en place.

    stationnement parking à Lyon SUV à Lyon
    "Aveuglement idéologique" : le tacle de l'opposition à la Métropole de Lyon concernant le stationnement

