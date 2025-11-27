Actualité
Don d'ordinateur
Crédit : Métropole de Lyon

140 ordinateurs distribués à des jeunes en difficulté par la Métropole de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Dans le cadre de la politique métropolitaine en faveur de l'inclusion numérique, 140 jeunes étudiants et bénéficiaires du RSJ ont pu bénéficier d'un don d'ordinateurs dans la Métropole de Lyon.

    Jeudi 27 novembre, 140 jeunes étudiants et bénéficiaires du RSJ (revenu de solidarité jeune) ont pu bénéficier d'un don d'ordinateurs reconditionnés. Offerts par la Métropole de Lyon, en partenariat avec Emmaüs Connect et Weefound, les appareils distribués devraient permettre au public visé de disposer de leur propre ordinateur, à l'heure où 160 000 habitants du territoire n'en possèdent pas à leur domicile.

    Au total, 70 ordinateurs ont été distribués à des jeunes étudiants et 70 à des bénéficiaires du RSJ. "La majorité des matériels donnés sont équipés de LINUX, un système d’exploitation libre et open source, parfaitement adapté au reconditionnement", précise la Métropole de Lyon.

