Lyon : un arbre a été planté en hommage à Ilan Halimi

Jeudi 27 novembre, un arbre en hommage à Ilan Halimi, jeune juif assassiné par acte antisémite, a été planté au sein du square Jussieu (3e) à Lyon.

Le nom d'Ilan Halimi rejoint ceux de Samuel Paty et de Dominique Bernard dans le square Jussieu à Lyon. Jeudi 27 novembre, le maire de Lyon Grégory Doucet a répondu à l'appel d'Alain Jakubowicz, ancien président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, en plantant un arbre en hommage à Ilan Halimi au sein du square du 3e arrondissement. "Nous sommes aujourd'hui réunis pour un geste très simple et pourtant lourd d'importance : planter un arbre en mémoire d'Ilan Halimi", a alors prononcé le maire de Lyon, aux côtés de Myriam Picot, présidente de la LICRA Auvergne-Rhône-Alpes.

"C'est une tentative d'effacer, de nuire, de faire taire le combat"

Ce geste symbolique vient répondre à l'abattage, en août dernier, d'un olivier planté en la mémoire du jeune juif assassiné en 2006 par acte d'antisémitisme à Épinay-sur-Seine (93) : "Les profanateurs d'Ilan Halimi ont voulu abattre son arbre, alors nous ferons une forêt républicaine", a repris la présidente de la LICRA lors de la cérémonie. En plantant cet arbre, la Ville de Lyon rejoint ainsi les nombreuses communes françaises ayant apporté leur soutien aux proches du jeune homme tué à l'âge de 23 ans.

Avant de planter l'arbre symbolique aux côtés des plaques déjà présentes, le maire de Lyon a largement condamné les faits, qualifiant cet abattage "d'intimidation" et de "sacrilège" : "Cet acte (...) ne se réduit pas à une dégradation matérielle, c'est une tentative d'effacer, de nuire, de faire taire le combat nécessaire", a t-il ajouté.

600 actes antisémites au 1er trimestre 2025

Au même titre que la dégradation du mémorial de la Shoah survenu à Lyon en août dernier, l'abattage de cet arbre à Epinay-sur-Seine s'inscrit parmi les nombreux actes antisémites recensés depuis deux ans sur le territoire français : "Depuis le 7 octobre 2023, les actes et propos antisémites ont explosés, 1570 actes antisémites ont été recensé sur le territoire pour la seule année 2024", rappelle la présidente de la LICRA.

A cela s'ajoute les plus de 600 actes antisémites recensés au premier trimestre 2025 en France : "Des chiffres inacceptables, qui montre que la montée de la haine que nous déplorons depuis les attaques terroristes du 7 octobre n'ont pas décru", déplore Grégory Doucet, appelant à ne pas "banaliser ces chiffres."

"L'antisémitisme sous toutes ses formes doit être combattu, et à Lyon, il sera combattu sans relâches, dans toute la cité, comme dans les universités", a souhaité conclure la présidente de la LICRA avant d'aider à planter l'arbre symbolique.

Une minute de silence a été tenue en l'hommage d'Ilan Halimi. Crédit : Loane Carpano

Ilan Halimi a été enlevé en janvier 2006 par le "gang des Barbares", qui le pensait riche en raison de sa judéité. Séquestré et torturé pendant plus de trois semaines dans une cité de Bagneux, le jeune homme de 23 ans avait été retrouvé agonisant, nu, brûlé, le crâne rasé près d’une voie ferrée. Ilan a succombé à ses blessures peu de temps après avoir été secouru.

