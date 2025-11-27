Le suspect du meurtre d'un quinquagénaire à Perrache a été mis en examen et écroué mercredi.

Le SDF de 32 ans suspecté d'avoir mortellement blessé un homme à l'aide d'une fourchette de barbecue à Lyon le 14 novembre a été mis en examen et placé en détention provisoire mercredi 27 novembre. Une information judiciaire a été ouverte pour meurtre indique Le Progrès.

L'individu a été arrêté peu de temps après qu'un homme de 56 ans a été grièvement blessé à la station de tramway Perrache à Lyon. Il présente de sévères troubles psychiatriques et a fait l'objet d'une hospitalisation en psychiatrie après être sorti de prison en juin.

Il a été mis en cause une semaine plus tard, alors que le quinquagénaire blessé est finalement mort des suites de ses blessures. L'exploitation de la vidéosurveillance a permis de mettre en cause cet individu qui n'a pas expliqué son geste.

